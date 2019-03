Serie A | l’arbitraggio cambia ancora | varata la “sala Var unica”

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) La sala Var unica dovrebbe entrare in vigore dalla prossima stagione, una control room unica per tutte le gare di campionato in quel di Coverciano Var ed Avar tutti appassionatamente riuniti un una control room all’interno della quale verranno prese le decisioni relative al campionato diA. La control room sarà in quel di Coverciano e permetterà agli arbitri di avere mezzi ancor più sofisticati rispetto a questa stagione per prendere le decisioni in merito ai casi da moviola.“È in avanzata fase di progettazione da parte dell’Associazione Italiana Arbitri la realizzazione di un centro Var (Video Assistant Referee) unico per tutte le gare, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. La sala Var unica, in accordo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, probabilmente prenderà il via a partire dalla stagione sportiva 2019-2020 e avrà l’obiettivo di fornire ...

