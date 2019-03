Migranti | il richiamo della Cei | “Errore criminalizzarli” E sulle autonomie | “No

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) “Sul fronte interno dobbiamo stare attenti a non criminalizzare i: non serve a nessuno costruire il nemico, alimentando xenofobia e razzismo, invece di fare la nostra parte in favore di questi fratelli”. A rivendicarlo è il segretarioConferenza episcopale italiana (Cei), monsignor Stefano Russo, alla presentazione dell’ultimo numero di Limes nella cornice del Palazzo del Vicariato, a Roma. Accanto a lui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha replicato rivendicando quanto fatto dal governo sul temagestione dei flussi migratori. Ma non è stato l’unico tema di divisione tra i due ospiti. Perché ancheregionali, non è mancato l’affondo del vescovo di Fabriano-Matelica Stefano Russo: “Non può risolversi, se non a prezzo di erodere la radicenazione, nel festival ...

