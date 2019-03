Mazda CX-5 MY 2019 | armonia tra uomo e macchina

Debutto mondiale a Ginevra 2019 per il suv compatto Mazda CX-30 : 1/20 ...

Auto : Mazda 3 2019 - lo Skyactiv ibrido top di gamma a meno di 30mila euro [GALLERY] : 1/29 ...

Mazda - attesa per il nuovo SUV : verrà svelato al Salone di Ginevra 2019 : Il costruttore giapponese svelerà un nuovo SUV compatto alla kermesse elvetica. Presenti anche la MX-5 30th Anniversary, la...

Nuova Mazda CX-5 2019 : sempre più lussuosa e tecnologica [FOTO e PREZZO] : Due nuove versioni per rispondere a ogni esigenza della clientela e dotazioni tecnologiche di serie più ricche per una sicurezza attiva ai massimi livelli Mazda Motor Italia ha annunciato oggi il MY 2019 del fortunato SUV della Casa di Hiroshima. L’ultima evoluzione della CX-5 si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il ...

Mazda CX-5 2019 : più lusso e tecnologia per il SUV giapponese [FOTO e PREZZO] : Il SUV della Casa di Hiroshima guadagna i due nuovi allestimenti Executive e Signature e arricchisce la propria dotazione con interessanti novità tecnologiche Mazda lancia in Italia la rinnovata CX-5 2019 che si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il livello tecnologico e le dotazioni della vettura. La versione Executive, ...