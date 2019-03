Giovinazzi all' Alfa | un capellone in F1 «Resto come sono»

F1 – Test Barcellona - Giovinazzi subito bene con la Sauber : “che feeling! Mi adatterò alle esigenze di Raikkonen” : F1 – Test Barcellona, Giovinazzi ha fatto registrare oggi il 5° tempo di giornata con la sua Sauber Un ottimo Giovinazzi ha dimostrato subito un buon feeling con la sua Sauber nella seconda giornata di Test a Montmelò, mettendo a segno il quinto tempo assoluto di giornata. “Mi adatterò alle esigenze di Raikkonen”, ha dichiarato il giovane pilota. “Oggi è andata bene, abbiamo fatto più di 100 giri ho provato tantissime cose. ...

F1 – Raikkonen “Iceman” - Giovinazzi tricolore : i caschi dei piloti dell’Alfa Romeo [GALLERY] : Raikkonen e Giovinazzi svelano i loro nuovi caschi per la stagione 2019 di F1 in Alfa Romeo E’ stata svelata questa mattina in pitlane a Barcellona la nuova livrea dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Pochi minuti prima di scendere in pista per la prima giornata di test sul circuito spagnolo, i due piloti hanno tolto i veli alla nuova C38. Insieme al nuovo design della loro monoposto, i due piloti Alfa Romeo ...

Il tempo è scaduto - l’Alfa Romeo Racing si mostra al mondo : Raikkonen e Giovinazzi presentano la nuova C38 [GALLERY] : L’Alfa Romeo Racing è l’ultima scuderia a presentare la propria monoposto, facendolo proprio a ridosso della prima giornata di test a Barcellona Comincia ufficialmente la stagione di Formula 1, scatta oggi la prima sessione di test del 2019, in programma fino a giovedì sul circuito di Barcellona. Proprio il tracciato del Montmelò è il teatro della presentazione dell’Alfa Romeo Racing, ultima scuderia a mostrare al mondo ...

Raikkonen e Giovinazzi alla scoperta del mondo Alfa Romeo : I piloti del team Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno vissuto una giornata di full immersion nella storia del brand al Proving Ground di Balocco, iconico complesso sperimentale del gruppo FCA. È proprio qui, nella rinomata sede di Autodelta, che furono realizzati e assemblati i primissimi modelli del Biscione. Da allora, la […] L'articolo Raikkonen e Giovinazzi alla scoperta del mondo Alfa Romeo sembra essere il ...

F1 - Giovinazzi mette in guardia Raikkonen : “siamo una bella coppia - ma alla fine dell’anno…” : Il pilota di Martina Franca ha parlato nel corso dell’Alfa Romeo Day, svelando le proprie intenzioni in vista del nuovo Mondiale Giornata di presentazioni e non solo in Formula 1, a Balocco infatti va in scena l’Alfa Romeo Day alla presenza anche di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. photo4/Lapresse I due piloti formeranno la line-up del team nel Mondiale 2019, provando a mantenere gli alti standard raggiunti da Leclerc ed ...

F1 - Giovinazzi e quel retroscena su Kimi Raikkonen : “da quando siamo arrivati all’Alfa Romeo Racing…” : Il pilota italiano ha raccontato questi primi mesi in Alfa Romeo, svelando anche un piccolo retroscena relativo al rapporto con Raikkonen Prima esperienza da pilota titolare in Formula 1, Antonio Giovinazzi non sta nella pelle per questa nuova ed entusiasmante avventura da vivere con la tuta dell’Alfa Romeo Racing addosso. photo4/Lapresse Il Mondiale 2019 si avvicina, per questo motivo il driver pugliese non lascia nulla al caso, ...