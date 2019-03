Femminicidio | la giudice di Genova | “C’è omicidio e omicidio Anche un killer può fare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il giorno dopo la polemica per le motivazioni con cui sono state concesse le attenuanti a un uxoricida lache ha emesso quel verdetto, intervistata da Corriere della Sera e La Stampa, risponde alle domande dei giornalisti. Silvia Carpanini è presidente aggiunto della sezione gip/gup del Tribunale died serena: “Non intendo giustificare quello che ho scritto. Basta leggere per capire che siamo dentro i confini del diritto, e per me è questo che conta. Del resto esistono strumenti precisi per esprimere contrarietà a una sentenza: se il pubblico ministero non è d’accordo può impugnarla”.La concessione delle attenuanti equivalenti all’aggravante hanno permesso con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena, di condannare l’uomo a 16 anni (con il rito ordinario sarebbero stati 24). Un uomo disperato dopo un tradimento: ...

