Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019)torna con il suo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico. Settimana scorsa, in studio, c'è stato il primo(dopo la scelta) tra, Antonio e, anche se l'ex tronista, in un primo momento, ha preferito non incontrare la sua "scelta", cosa che poi è avvenuta dopo, visto che la ragazza ha fatto irruzione in studio. Ilproseguirà anche oggi, infatti, secondo le anticipazioni riportate sui social del programma, il ragazzo dichiarerà adi pensare ancora lei; come andranno le cose?Intanto settimana scorsa, in studio, ci sono stati anche i protagonisti della seconda scelta andata in onda su Canale 5, stiamo parlando della coppia composta da Lorenzo e Claudia e dall'ex corteggiatrice Giulia. Quest'ultima ha ricevuto una proposta molto allettante da parte della redazione e di Maria De Filippi: diventare la nuova tronista. La ...

ItsLucyEm : Diretta Uomini e Donne: continua il confronto tra Teresa e Andrea - MichGPS : RT @SpazioCiclismo: #TirrenoAdriatico Cinque uomini al comando sin dal chilometro zero, il gruppo non reagisce e lascia andare i fuggitivi… - SpazioCiclismo : #TirrenoAdriatico Cinque uomini al comando sin dal chilometro zero, il gruppo non reagisce e lascia andare i fuggit… -