Corona chiede scusa a Barbara d’Urso e poi fa una promessa importante : Il confronto tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso Fabrizio Corona si è scusato Barbara d’Urso. L’ex re dei paparazzi è stato ospite della prima puntata di Live-Non è la d’Urso, il nuovo show in prime time di Canale 5. Corona è rimasto in studio per poco: alle 23 è dovuto […] L'articolo Corona chiede scusa a Barbara d’Urso e poi fa una promessa importante proviene da Gossip e Tv.

Dal video all’Isola dei Famosi alla fuga degli sponsor : Corona chiede scusa a Riccardo Fogli ma il danno è fatto : Il Fogligate è ormai scoppiato e mentre la prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 si avvicina a grandi passi, tutto passa in secondo piano in Honduras. I naufraghi sono digiuni da quasi due mesi, Jo Squillo si è sentita male ed è stata portata dai dottori per alcuni controlli e sembra che lascerà l'Isola, mentre a Playa Uva si continua a litigare, in realtà, però, il vero reality sta andando in scena in Italia ed è ancora Fabrizio Corona a ...

