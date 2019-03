Audi Q5 2019 | anche l’ibrido vuole la sua parte GALLERY

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Grazie alla batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh, Q5 garantisce un’autonomia, in modalità solo elettrica, superiore a 40 chilometri Al Salone di Ginevra, le novità di casanon si limitano certo a progetti futuri di full electric, un occhio di riguardo è necessarioverso prodotti già a listino che tanto piacciono ai clienti ma hanno comunque bisogno di essere aggiornati per rimanere al passo coi tempi. Visto che la concorrenza non sta certo a guardare, la casa dei quattro anelli, a distanza di 2 anni dal lancio, decide di presentare la variante ibrida plug-in del mid suv Q5. Si tratta del Q5 TFSI ‘e’ dal momento che la denominazione ‘e-tron’ è esclusiva dei modelli a trazione totalmente elettrica. Sarà disponibile in due step di potenza, entrambi basati sul 2.0 litri 4 cilindri di casaturbocompresso a iniezione diretta di benzina che ...

MarcoBellinazzo : Bayern, Audi lascia il posto a Bmw: accordo da 800 milioni col colosso bavarese - HDblog : Audi e-tron: prova di forza per il SUV elettrico | Video anteprima - Sempreverde80 : Audi e-tron: il SUV elettrico alla prova della montagna [VIDEO TEST DRIVE] -