Android Q porta ancora più privacy | ma preparatevi a dire addio ai Clipboard Manager

Google Assistant migliora il supporto linguistico e porta le azioni su Android Go e KaiOS : Al MWC 2019 partecipa anche Google, che annuncia alcune importanti novità legate a ,Google Assistant che migliora il supporto linguistico. L'articolo Google Assistant migliora il supporto linguistico e porta le azioni su Android Go e KaiOS proviene da TuttoAndroid.

Microsoft vuole portare la realtà mista di HoloLens su Android e iOS : Nel corso degli ultimi anni Microsoft ha sviluppato per HoloLens poche ma importantissime applicazioni di realtà mista in grado di aiutare le aziende sia piccole che grandi nella fase di produzione e commercializzazione dei loro prodotti. Tuttavia, non tutte le compagnie possono permettersi grandi quantità di HoloLens considerando che costa circa 5.000 dollari nella sua versione completa e adatta al settore enterprise. Per tale motivo, Microsoft ...

Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019. L'articolo Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 proviene da TuttoAndroid.

Microsoft vuole portare la realtà mista di HoloLens su Android e iOS : Nel corso degli ultimi anni Microsoft ha sviluppato per HoloLens poche ma importantissime applicazioni di realtà mista in grado di aiutare le aziende sia piccole che grandi nella fase di produzione e commercializzazione dei loro prodotti. Tuttavia, non tutte le compagnie possono permettersi grandi quantità di HoloLens considerando che costa circa 5.000 dollari nella sua versione completa e adatta al settore enterprise. Per tale motivo, Microsoft ...

OUKITEL C13 Pro porta Android 9 Pie nella fascia bassa del mercato : OUKITEL sta per lanciare sul mercato un nuovo modello entry level, OUKITEL C13 Pro, che porta Android 9 Pie nella fascia bassa del mercato. L'articolo OUKITEL C13 Pro porta Android 9 Pie nella fascia bassa del mercato proviene da TuttoAndroid.

Google Hangouts 29 supporta i canali di notifica di Android Oreo - aggiunge Google Fi e rimuove le opzioni per l’avatar : Come anticipato qualche settimana fa, a partire da aprile Google inizierà a chiudere Hangouts "classico" per G Suite e in seguito anche per tutte le altre categorie di utenti. Google è al lavoro sul porting delle funzionalità della chat di Hangous, ma nel frattempo l'app per Android è stata appena aggiornata con il supporto per i canali di notifica di Android 8.0 Oreo e versioni successive. L'articolo Google Hangouts 29 supporta i canali di ...

Con Android Q lo standard RCS dovrebbe essere supportato dalle app di terze parti : Stando ad una serie di commit, con Android Q dovrebbe essere introdotto il supporto alle funzionalità RCS per le app di messaggistica di terze parti L'articolo Con Android Q lo standard RCS dovrebbe essere supportato dalle app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

YouTube per Android si aggiorna e si prepara a supportare i video offline in Full HD : Il team di YouTube ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo YouTube per Android si aggiorna e si prepara a supportare i video offline in Full HD proviene da TuttoAndroid.

TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : TimberX è un lettore multimediale open source particolarmente versatile che supporta vari fattori di forma per adattarsi a varie tipologie di dispositivi e piattaforme, tra cui smartphone e tablet, dispositivi Wear OS by Google, Android Auto, dispositivi con Google Assistant, Chromecast e altri dispositivi di trasmissione. L'articolo TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS, Android Auto, Chromecast e Google Assistant proviene da ...

Skype Preview : apportati miglioramenti per le videochiamate su Android e iOS : L’applicazione mobile di Skype si è aggiornata di recente alla versione 8.38.76.134 per tutti gli utenti Android e iOS iscritti alla versione di anteprima (Preview). Novità miglioramenti per le videochiamate: i pulsanti possono ora essere facilmente nascosti con un semplice tap e la loro posizione è stata riorganizzata per occupare il minor spazio possibile e garantire comunque un buon utilizzo “ad una mano”. Fix di ...

Fortnite Mobile supporta i controller Bluetooth e 60 FPS per 3 dispositivi Android : HONOR ha annunciato che HONOR View20 sarebbe stato uno dei primi dispositivi a supportare questa modalità, insieme a Huawei Mate 20 X e Samsung Galaxy Note 9 USA (SM-N960U / U1). Epic ha affermato che collaborerà con altri OEM per allargare il supporto anche ai loro dispositivi. Con questo aggiornamento, Epic ha anche aggiunto il supporto per i controller Bluetooth per i dispositivi mobili e ha apportato alcune modifiche ai contenuti del ...

Fortnite per Android supporta i controller Bluetooth e i 60 fps per 3 dispositivi : Fortnite che al momento è il gioco più popolare del mondo, è in continuo aggiornamento e pensiamo che almeno per tutto il 2019 rimarrà ancora il gioco più amato dai video-gamers su tutte le ...

Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant : La nuova versione di Poweramp aggiunge il supporto ad Android Auto, migliora il supporto a Google Assistant e porta numerose altre novità. L'articolo Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone con tastiera fisica a scorrimento di Livermorium in arrivo con Android 9 Pie ma potrebbe supportare LineageOS : In una serie di email promozionali Livermorium ha fornito alcune interessanti anticipazioni sul suo smartphone con tastiera fisica orizzontale L'articolo Lo smartphone con tastiera fisica a scorrimento di Livermorium in arrivo con Android 9 Pie ma potrebbe supportare LineageOS proviene da TuttoAndroid.