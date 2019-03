Tadic al Milan | l’agente apre la porta ad un suo arrivo in Italia

milanworld

(Di mercoledì 13 marzo 2019)alpuò essere una voce di mercato come tante altre ma forse qualcosa di più. Il fortissimo attaccante in forza all’Ajax si è fatto conoscere in un tempio sacro del calcio mondiale, al Santiago Bernabeu, stendendo un Real accreditato per la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie.Con un gol magistrale e due assist ha contribuito a eliminare i blancos attirando su di sé gli occhi dei top club europei. Il procuratore Melenovic gongola e inaspettatamentea un futuro del giocatore in: “È possibile. Al Bernabeu si è mostrato al mondo – dichiara l’agente – contro i blancos ha fatto vedere di poter fare la differenza”.Alla precisa domanda del giornalista di GazzaNet se ci fossero dei club preferiti dail procuratore ha risposto: “Non ho mai nominato nessuna squadra e continuerò a non farlo. Quello che hanno ...

