Smartphone | Xiaomi Redmi Note 7 arriva in Italia

Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2s - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A7 e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A7 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A7 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi aumenterà i prezzi dei suoi Smartphone - ma per una giusta causa : Lei Jun ha confermato che Xiaomi Mi 9 sarà l'ultimo flagship ad avere un prezzo così aggressivo e che i prezzi sono destinati ad aumentare. L'articolo Xiaomi aumenterà i prezzi dei suoi smartphone, ma per una giusta causa proviene da TuttoAndroid.

Pioggia di novità per gli Smartphone Xiaomi - le funzioni per MIUI 10 e 11 in arrivo : Mai annoiati con uno smartphone Xiaomi, questo è certo. L'esperienza software garantita con l'interfaccia personalizzata MIUI 10 sarà presto arricchita di nuove funzionalità e anche la prossima versione del firmware MIUI 11 lascia ben sperare. Non si tratta di supposizione ma di una riflessione scaturita dalle ultime dichiarazioni del produttore. Direttamente sul forum di supporto Xiaomi appunto, si fa riferimento alle nuove funzionalità che ...

Nulla di deciso in casa Xiaomi per lo Smartphone pieghevole - le ultime : Sappiamo che Xiaomi è seriamente impegnata nella progettazione di un proprio smartphone pieghevole, anche se ancora non è chiaro esattamente che fisionomia potrà prenderne il design. Per il momento gli unici due dispositivi con questa caratteristica sono Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, terminali anche profondamente diversi tra loro (il primo dotato di uno schermo esterno ed uno interno, ed il secondo di un unico pannello in grado di ...

MIUI 10 9.2.28 migliora l’esperienza di gioco - ma non su tutti gli Smartphone Xiaomi : Xiaomi rilascia MIUI 10 Global Beta 9.2.28 con numerose novità per il gaming, ma solo per alcuni dispositivi, a causa di numerosi errori. L'articolo MIUI 10 9.2.28 migliora l’esperienza di gioco, ma non su tutti gli smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Il CEO di Huawei critica il design del Samsung Galaxy Fold mentre Xiaomi non lancerà a breve uno Smartphone pieghevole : Nel corso di una recente intervista rilasciata allo staff di Business Insider, il CEO di Huawei ha criticato il design del Samsung Galaxy Fold L'articolo Il CEO di Huawei critica il design del Samsung Galaxy Fold mentre Xiaomi non lancerà a breve uno smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi risolve con un aggiornamento un problema di emissioni legato a due Smartphone : Xiaomi ha ridotto il livello di emissioni di Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Redmi Note 5, che superavano i valori SAR limite in Europa. L'articolo Xiaomi risolve con un aggiornamento un problema di emissioni legato a due smartphone proviene da TuttoAndroid.

Perché uno Smartphone pieghevole Xiaomi non è stato lanciato al MWC 2019? La fretta non aiuta : Uno smartphone pieghevole Xiaomi poteva davvero essere presentato al MWC 2019 che chiude oggi i battenti in quel di Barcellona. Probabilmente, almeno un'anteprima del dispositivo innovativo avrebbe potuto fare la sua comparsa ma il produttore ha scelto una strada ben diversa da quella di Huawei e Samsung, contraddistinta da tanta cautela. Non possiamo affatto dimenticare che, già a fine gennaio, il presidente dell'azienda Lin Bin aveva ...

Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio : Huawei P20 Lite - Huawei Mate 20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 : oggi in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio: Huawei P20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si prepara a lanciare Smartphone con tante fotocamere con la tecnologia di Light : Light ha annunciato una nuova partnership con Xiaomi e ciò significa che vedremo smartphone di questo produttore con la sua tecnologia L'articolo Xiaomi si prepara a lanciare smartphone con tante fotocamere con la tecnologia di Light proviene da TuttoAndroid.

Mi Mix 3 - lo Smartphone Android 5G di Xiaomi presentato al MWC 2019 : Mi Mix 3 5G è stato presentato da Xiaomi al MWC 2019 che apri ufficialmente domani i cancelli della Gran Fira di Barcellona. Dopo le notizie trapelate a settembre e l’annuncio in Cina dello scorso anno sulla versione per la quinta generazione dello smartphone Android all display, senza notch, il (Continua a leggere)L'articolo Mi Mix 3, lo smartphone Android 5G di Xiaomi presentato al MWC 2019 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Il teardown di Xiaomi Mi 9 conferma uno Smartphone semplicissimo da riparare : Xiaomi Mi 9 è risultato estremamente facile da smontare e riparare: ecco il primo teardown ufficiale dello smartphone. L'articolo Il teardown di Xiaomi Mi 9 conferma uno smartphone semplicissimo da riparare proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - arriva Xiaomi e cresce più di Huawei : da maggio un 5G a meno di 600 euro : La batteria è da 3300 mAh ed è predisposto per la ricarica senza fili che promette di essere la più veloce del mondo: il 100% in 90 minuti. Colori cangianti che fanno molto giovane sarà disponibile ...