Sci alpino | tutto pronto per la discesa femminile di Soldeu | quattro le azzurre al via

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Alle 12 scatta anche la, al via Brignone, Goggia, Delago e Fanchini. Schmidhofer ha le mani sulla coppetta Alle 12 (diretta tv Raisport ed Eurosport) scattano la finali di Coppa del mondo, anche in questo caso con la. Su ventuno atlete, ci sarannoal via: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 6, poi tocca a Sofia Goggia con l’11, quindi Nicol Delago con il 13 e infine Nadia Fanchini con il 17.La bresciana ha stabilito il secondo tempo nella prova di martedì, mentre il giorno prima Goggia era stata la più veloce. Nessuna di loro è in corsa per la coppa di specialità: a Nicole Schmidhofer, al via con il 3, basta arrivare in zona punti (tra le prime quindici) per assicurarsi il trofeo avendone 90 di vantaggio sulla compagna Ramona Siebenhofer. Ad aprire le danze sarà una delle rivelazioni stagionali, la ...

