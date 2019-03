RED Hydrogen One potrebbe arrivare in una nuova versione con una fotocamera pro

RED Hydrogen One probabilmente dovrà rinunciare ai suoi speciali moduli : Nella sezione del sito ufficiale dedicata a RED Hydrogen One sono stati tolti i riferimenti ai suoi speciali moduli . Ecco tutti i dettagli L'articolo RED Hydrogen One probabilmente dovrà rinunciare ai suoi speciali moduli proviene da TuttoAndroid.

RED Hydrogen One potrà essere usato insieme alla fotocamera 3D Lithium : RED Hydrogen One probabilmente non ha riscosso l'interesse sperato dal suo produttore ma presto potrebbe vantare una freccia in più al proprio arco