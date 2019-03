Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Paoloè sicuramente un personaggio controverso, infatti la produzione de L'dei Famosi l'aveva selezionato per portare in Honduras una ventata di novità visto il cambio di rotta fatto negli ultimi anni. Se inizialmente il giornalista aveva scelto di avere un atteggiamento accomodante con tutti gli altri concorrenti, oggiè esploso contro idi avventura dopo averli visti prendere un paio didalla sacca che conteneva ieffetti personali mentre stava pescando.Paoloprende una posizione contro gli altri naufraghiha esposto le sue ragioni dicendo: 'C'erano le mie cose personali... Nemmeno io entro a prendere cose nella camera di mia madre o lei nella mia. Qui si deve sempre far vedere che si fa una cosa in più, a me questa cosa non piace più'. Secondo Luca Vismara, il giornalista ha reagito male alla nomination facendo uscire ...

MichelleGossip : Isola, Brosio litiga con i compagni perché hanno usato i suoi occhiali senza il permesso - ernymo1 : non cadete nel tranello di votare Padre Brosio.....votate Luca una volta che è fuori tutto il castello costruito da… - ricordosospeso : RT @AnthHalliwell: E anche per oggi ho fatto la mia buona azione quotidiana. San Paolo Brosio sarà contento di me. #isola -