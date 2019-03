Il caso Freccero contro Vespa e i vertici Rai | Errori in tv | qui comanda

notizie.tiscali

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Che fosse un professionista della tv nato per dividere e dalla personalità che non accetta compromessi, lo si sapeva. Che lo venisse trattato da vecchio arnese della televisione che a suo tempo ha ...

operatwitt : @AndreaRomano9 @carloalberto @Corriere Nel caso di Freccero mi viene sempre in mente il modo di dire inglese, che m… - Marco_Freccero : RT @MarcoCantamessa: Così, a caso, senza un piano, senza un percorso concordato con i Paesi alleati. Rischiamo di finire male. https://t.co… - FPennacc : @repubblica Parla come la Cuccarini ?Per caso Freccero ha promesso anche a lui uno spettacolo tutto suo su Rai TelePadania ...?? -