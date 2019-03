Calcio | Empoli ufficializza | esonerato Iachini

Calcio - Empoli esonera Iachini : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Beppe Iachini non è più l'allenatore dell'Empoli: l'esonero e' stato ufficializzato dal club toscano, con una nota nella quale ringrazia il tecnico "per il lavoro svolto", e gli ...

Calcio : Roma batte Empoli 2-1 - buona la prima di Ranieri : buona la prima per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. I giallorossi battono per 2-1 l'Empoli all'Olimpico. Tutte nel primo tempo le reti. Apre le marcature El Shaarawy al 9' minuto. Quattro minuti dopo però l'Empoli trova il pareggio con un autogol di Juan Jesus. Ci pensa Schick al 33' a riportare gli uomini di Ranieri in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Florenzi battuta dalla destra. Il secondo tempo vede più ...

Calcio - ritorno con vittoria per Ranieri alla guida della Roma. 2-1 all’Empoli firmato El Shaarawy-Schick : Con tanta sofferenza, ma Claudio Ranieri alla sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina della Roma conquista subito una vittoria. I giallorossi sconfiggono per 2-1 l’Empoli con un eurogol di El Shaarawy e un colpo di testa di Schick. Il pareggio momentaneo dei toscani è rappresentato da un’autorete di Juan Jesus. La Roma ha terminato il match in inferiorità numerica causa doppia ammonizione di Florenzi, stasera con la fascia di capitano ...

Calcio - posticipo : Roma-Empoli 2-1 : 22.27 Debutto vincente di Ranieri sulla panchina della Roma: all'Olimpico,sconfitto 2-1 l'Empoli. I giallorossi tengono viva la corsa al 4° posto. Roma rimaneggiata per le tante assenze. Ma già al 9' passa: destro a giro dal limite di El Shaarawy. L'Empoli pareggia subito (12'): su sponda di Silvestre, Juan Jesus mette di testa nella sua porta. Finale di tempo giallorosso: sciupa Zaniolo (30'),al 33' Schick realizza di testa. Nella ripresa ...

Biglietti Roma-Empoli - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di Calcio : Dopo le fatiche della Champions la Roma tornerà a pensare al campionato: la ventisettesima giornata di Serie A, si chiuderà con il consueto Monday Night: lunedì 11 marzo alle ore 20. 30 con la partita contro l’Empoli. I giallorossi sono quinti a 44 punti, con dieci punti nelle ultime cinque partite, mentre i toscani sono quartultimi a quota 22 ma hanno conquistato cinque punti nelle ultime cinque gare. I capitolini in casa sono quasi ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio si prende il derby - il Milan scavalca l’Inter. Pari spettacolo tra Empoli e Parma : Tre anticipi densi di spettacolo quelli andati in scena oggi per la 26ma giornata della Serie A di Calcio: alle ore 15.00 Pari tra Empoli e Parma, alle ore 18.00 pesantissima vittoria del Milan sul Sassuolo, mentre alle ore 20.30 la Lazio fa suo il derby capitolino, annichilendo la Roma. Pari pirotecnico tra Empoli e Parma: in Toscana termina 3-3. Emiliani per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati: nel primo tempo in gol Gervinho ...

Calcio : serie A. emozioni al Castellani - Empoli-Parma 3-3 : Tre volte in vantaggio e tre volte recuperato, il Parma esce dal "Castellani" di Empoli con un 3-3 e tantissimi rimpianti.

Biglietti Empoli-Parma - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di Calcio : La Serie A di calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 26, che tra le altre sfide vedrà quella tra Empoli e Parma, dove si affronteranno due formazioni sicuramente non di primissima fascia, ma in grado di esprimere un gioco divertente e bello da vedere. La sfida si svolgerà questo sabato, 2 marzo, alle ore 15, presso lo Stadio Carlo Castellani della città toscana, con le due squadre che si daranno battaglia fino all’ultimo, per ...

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

