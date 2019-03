Autostrade - Opere bloccate per 6 miliardi di euro

quattroruote

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Tramite una nota ufficiale,per l'Italia ha ribadito di essere pronta a investire seidiper la realizzazione diinfrastrutturali cantierabili già nel 2019, a cui si andranno ad aggiungere altri 1,7 milioni diper i cantieri che potrebbero partire nel 2020. I progetti, che hanno già completato tutto l'iter autorizzativo, sono attualmente bloccati in attesa delle autorizzazioni finali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Tutto fermo. Leattualmentesono state definite dallo stesso gestore come "non più procrastinabili in quanto collocate in aree strategiche per la competitività del Paese". Tra queste sono presenti la Gronda di Genova, per la quale sono previsti 4,3didi investimenti, e il Passante di Bologna, per il quale sono stati stanziati 700 milioni diha anche comunicato di ...

giannetti_marco : RT @quattroruote: #Autostrade per l'Italia è pronta a investire 6 miliardi di euro per le opere bloccate in attesa delle autorizzazioni fin… - quattroruote : #Autostrade per l'Italia è pronta a investire 6 miliardi di euro per le opere bloccate in attesa delle autorizzazio… - aledeniz : @AndreaBonturi @GiuGiupa82 @davidealgebris Lo sai che la Palermo-Messina o la Siracusa-Ragusa stanno costando tra 1… -