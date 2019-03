Aurelio Andreazzoli torna ad allenare l’Empoli in Serie A

Serie A - l’Empoli esonera Beppe Iachini : torna Aurelio Andreazzoli : L’Empoli ha esonerato Beppe Iachini. L’ormai ex allenatore ha pagato a caro prezzo il rendimento deludente degli ultimi tre mesi durante i quali ha raccolto una sola vittoria, i toscani ora sono a quota 22 punti e hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La società ha deciso di sollevare il tecnico 54enne dall’incarico e di richiamare Aurelio Andreazzoli che era stato esonerato dopo le prime undici giornate di ...