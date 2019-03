Scuola : 100 giorni a maturità? Ecco il manuale antipanico in 10 punti : Roma, 11 mar. (Labitalia) - Meno 100 giorni alla maturità? Ecco il manuale antipanico in 10 punti [...]

Pensioni Quota 100 Scuola : uscita anticipata entro settembre - comunicato Inps : Pensioni Quota 100 scuola: uscita anticipata entro settembre, comunicato Inps Pensioni Quota 100 scuola: grande attesa per la prima data utile di accesso alla pensione anticipata da parte del personale scolastico. Sull’argomento in data 11 marzo 2019 l’Inps ha diramato un comunicato stampa. La nota ha ad ad oggetto il “Collocamento in pensione del personale scolastico dal 1° settembre 2019”. Pensioni Quota 100 scuola, Inps a ...

Pensioni - con quota 100 la Scuola si svuota : a settembre servono 140mila docenti : I docenti scelgono la pensione e, anche grazie all'aumento dei ritiri dal lavoro con la quota 100, le scuole rischiano di rimanere senza insegnanti, almeno quelli fissi. A settembre, in seguito ai pensionamenti con legge Fornero e quota 100, il rischio è quello di avere 1.400 cattedre da assegnare. Ma il problema riguarda anche e soprattutto le modalità di reclutamento dei docenti.Continua a leggere

Uscita pensione anticipata quota 100 - Scuola : caccia a docenti non abilitati e neolaureati : Le ultime novità di oggi, 3 marzo 2019, sulla pensione anticipata a quota 100 informano che è fuga dalla scuola e dalla sanità di docenti e dottori per le domande presentate nel corso di questo primo scorcio del 2019 e sulle previsioni sul resto dell'anno. I dati Inps sulle domande ricevute nel mese scorso e nei primi giorni di marzo, infatti, segnalano le difficoltà di turn-over nei due comparti, i più numerosi della Pubblica amministrazione, ...

"Quota 100" e Scuola - Anief : 17 mila su 77 mila domande di pensionamento anticipato : A fronte di 77.483 domande, l'Inps ha comunicato che ci sono circa 17 mila richieste presentate da insegnanti, Ata e presidi. Lo scrive l'Anief precisando che per il prossimo anno, comunque, si ...

Scuola - pensioni quota 100 : nel 2019/2020 70 mila cattedre vacanti - verso riapertura GaE : Può essere definita discreta, fino ad oggi, l'adesione alla pensione anticipata a quota 100 nella Scuola tra i docenti ed il personale Ata. Il punto sul numero previsto delle uscite conseguente alle domane presentate nella Scuola lo fa il quotidiano Il Giornale secondo il quale, entro la scadenza delle istanze di cessazione dal servizio del 28 febbraio 2019, saranno circa ventimila le domande presentate dal personale scolastico. Ma con la stessa ...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

Quota 100 - 40mila posti vacanti nella Scuola : senza assunzioni le classi diventano alveari : Tra Quota 100 e legge Fornero il prossimo anno scolastico rischia di vedere oltre 40mila in meno tra docenti e personale amministrativo ai nastri di partenza. Per evitare che le classi di studenti si trasformino in alveari, è urgente l'assunzione di nuovo personale: al vaglio del governo un emendamento che permetterà di stabilizzare i precari di terza fascia.Continua a leggere

Scuola - assunzioni - mobilità e pensioni Quota 100 ultime notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

