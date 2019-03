Lavoro | da Logistic Engineer a Solution Designer | crescono ruoli logistica

today

(Di martedì 12 marzo 2019) Roma, 11 mar. (Labitalia) -per l’ingegnerizzazione del processo di miglioramen...

NicolettaBressa : GI GROUP/ Dal Logistic Engineer al Chat Operator, i ruoli della logistica in ascesa - cristiano_derai : RT @Aeneas_srl: #Offerta di #lavoro: nuova #ricerca per un Logistic Planner per azienda metalmeccanica di grandi dimensioni con sede in Fri… - Aeneas_srl : #Offerta di #lavoro: nuova #ricerca per un Logistic Planner per azienda metalmeccanica di grandi dimensioni con sed… -