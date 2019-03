Juventus | Cristiano Ronaldo | ' Sono felice in Italia | la Spagna non mi manca'

Juventus - il possibile undici per la rimonta Champions : Allegri punta su Cristiano Ronaldo : Questa mattina la Juventus ha lasciato l'hotel per andare a fare la rifinitura in vista della sfida contro l'Atletico Madrid. Massimiliano Allegri ha voluto fare le ultime prove tattiche per sciogliere i dubbi di formazione. Infatti, è molto probabile che la Juve scenda in campo con il classico 4-3-3 anche se ci saranno delle novità in tutti i reparti. Il primo cambio sarà in attacco dove al fianco degli inamovibili Cristiano Ronaldo e Mario ...

Juventus-Atletico - Simeone sminuisce Cristiano Ronaldo : “i bianconeri non sono solo CR7” : Diego Simeone parla alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid “Godin sta bene, ora si allenerà con il gruppo e domani immagino starà in campo”. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è ottimista sul recupero del difensore per il match di domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Juventus - l'appello di Cristiano Ronaldo ai tifosi : 'Martedì credeteci' : Martedì la Juventus proverà a ribaltare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid e per farlo avrà bisogno del supporto incondizionato del suo pubblico. I tifosi bianconeri dovranno spingere la squadra di Massimiliano Allegri dando il loro calore e la loro energia ai giocatori che saranno in campo. L'Allianz Stadium può essere davvero un fattore in più per la Juve e, per questo motivo, molti calciatori juventini hanno fatto diversi appelli ai ...

Juventus-Udinese - ultime dai campi : Cristiano Ronaldo in panchina : A poche ore dall’anticipo Juventus-Udinese delle 20.30 che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, arrivano conferme sulle scelte di formazione da parte dei due tecnici. I padroni di casa, come anticipato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri e forti dei 16 punti di vantaggio sul Napoli, si affidano ad un ampio turnover a partire dalla difesa, dove ci sarà il rientro di Barzagli dal primo minuto dopo il lungo infortunio. Le sorprese ...

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Juventus - parata pazzesca di Perin su Cristiano Ronaldo [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione, in particolar modo due partite a distanza di pochi giorni per il club bianconero, la prima in campionato contro l’Udinese, previsto ampio turnover considerando lo scudetto già ipotecato, poi la fondamentale gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale e chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. Allenamento ...

Napoli-Juventus alle 20.30 La Diretta Cristiano Ronaldo parte titolare : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Juventus - la grande voglia di Cristiano Ronaldo tra campionato e Champions : Per la Juventus è un pomeriggio di lavoro, in vista della partita contro il Napoli. Il match del San Paolo servirà ai bianconeri per preparare la sfida del 12 marzo contro l'Atletico Madrid. La Juve, infatti, lavora divisa su due fronti: campionato e Champions League. Fare bene in Serie A per arrivare al top alla gara contro gli spagnoli. Per questo motivo, infatti, Cristiano Ronaldo ha voluto lavorare intensamente per tutta la settimana per ...

Juventus - Allegri : 'Legato al club - il futuro lo decideremo. Cristiano Ronaldo gioca' : TORINO - Social, futuro, Napoli e Atletico Madrid sono gli argomenti caldi che animano la conferenza di vigilia di Max Allegri. 'I social sono uno strumento valido, ma non per tutti. La Champions? Ci ...

Come sta Cristiano Ronaldo? Massimiliano Allegri scioglie ogni dubbio alla vigilia di Napoli-Juventus : Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Napoli e Juventus: il tecnico bianconero fa il quadro della situazione degli infortunati “Come sta Ronaldo? Sta bene, si è allenato con la squadra e domani giocherà. Per quanto riguarda gli infortunati, Khedira farà controlli e non ci sono date di rientri. Douglas speriamo di recuperarlo per l’Atletico. Gli altri non rientrano. L’unico che possiamo recuperare ...

Napoli-Juventus - le ultime sulle condizioni di Cristiano Ronaldo e Pjanic : Cristiano Ronaldo a Napoli ci sarà, è questo l’ultimo aggiornamento che arriva da casa Juventus in vista del big match di domenica sera La Juventus di Massimiliano Allegri volerà domenica a Napoli con l’obiettivo di chiudere definitivamente la corsa scudetto. I bianconeri sono dunque intenzionati a schierare la miglior formazione possibile nello scontro con la seconda in classifica e, secondo quanto riportato da Skysport, il ...

Juventus - Cristiano Ronaldo verso la titolarità - contro il Napoli dubbio a centrocampo : Per la Juventus si avvicina sempre di più la sfida di domenica contro il Napoli. Gli uomini di Massimiliano Allegri stamani si sono allenati alla Continassa proprio per arrivare al top al match di domenica. La Juve sta pensando si alla gara contro il Napoli ma di riflesso il pensiero va anche alla partita di Champions contro l'Atletico. I bianconeri vogliono preparare al massimo il match del San Paolo perché può dare una grossa mano anche in ...

Il Sole 24 Ore : “Juventus - con Cristiano Ronaldo volano i debiti e crollano gli utili” : La semestrale La semestrale della Juventus viene analizzata da un giornalista serio del Sole 24 Ore: Gianni Dragoni molto temuto. “volano i debiti e crollano gli utili. E` il primo effetto dell’acquisto di Cristiano Ronaldo sui conti della Juventus”. Comincia così l’articolo di Dragoni che ricorda che le azioni ieri hanno perso il 4,1% (a 1,206 euro) dopo la diffusione dei dati del primo semestre. Dragoni evidenzia che “la semestrale ...