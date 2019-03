Il Collegio | le sorelle Fazzini espulse con vergogna

blogo

(Di martedì 12 marzo 2019)Ad un passo dalla fine de Il, la pazienza ha superato il limite davanti alle gemelle più discusse di questa terza edizione: Cora e Marilù. Le continue riprese del professore di matematica non sono bastate a tenere a bada il carattere fumantino delle dueche abbandonano anzitempo il docu-reality di Rai 2 poche ore prima dell'esame finale che conclude la sessione scolastica 1968.Il rettore delè stato allertato dall'insegnante per ricevere solo una delle due ragazze, Cora, colei che ha dato più problemi durante la lezione. Marilù prepotentemente chiede di unirsi al rimprovero del preside poiché non vuole separarsi assolutamente da sua sorella per avere completa parità di trattamento. E' il preside Bosisio ad interrompere i continui capricci "Finiamo questa sceneggiata?" obbligando Coraad entrare nel suo studio: Questa sceneggiata è ...

