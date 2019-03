Global Warming | arriva il monito anche di Mattarella | ' Siamo sull' orlo di una crisi

Polar Bear Day - l'orso bianco e la lotta al Global warming : Il 27 febbraio da tempo ormai è la giornata mondiale dell'orso Polare, istituita da "Polar Bears International", associazione fondata nel 2002 in Canada da un gruppo di scienziati ambientali che ha a cuore il destino dell'orso bianco, la cui sopravvivenza è messa a forte rischio dal global warming che scioglie senza pietà i ghiacci artici.L'ultimo esempio arriva dalla Russia. Novaja Zemlja è un arcipelago situato nel ...

Trump vuole smentire "scientificamente' il Global warming : Secondo il Washington Post la Casa Bianca sta mettendo insieme un gruppo di scienziati per provare che le emissioni di Co2 non danneggiano l'ambiente

Trump vuole smentire “scientificamente” il Global warming : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto: Getty Images) La Casa Bianca sta pensando di mettere insieme un gruppo di scienziati per rivedere al ribasso gli effetti del cambiamento climatico e smentire che la combustione di carboni fossili danneggi la salute del pianeta. Lo afferma il Washington Post in un retroscena molto ripreso in queste ore, citando tre funzionari che avrebbero partecipato a una riunione in proposito venerdì scorso a ...

Global Warming - ecco perché un maggior riscaldamento significa la fine del mondo come lo conosciamo : Parlando di riscaldamento Globale e cambiamenti climatici, gli esperti indicano conseguenze disastrose per la vita sulla Terra come oggi la conosciamo. Questo significa che potrebbe avvenire l’estinzione di qualche specie vivente e che per gli esseri umani, gli effetti di un mondo sempre più caldo andranno ad influenzare molti aspetti del nostro confortevole modo di vivere. Le minacce alle nostre vite stanno aumentando perché il calore sta ...

Global Warming - dati allarmanti da Enea : "Nel 2100 l'Italia sarà sommersa dal mare" : L'allarmante previsione dell'agenzia per le tecnologie e per l'energia: "Serve un piano di mitigazione e adattamento"

Invasione orsi polari in Russia - si aggirano per le strade e addirittura entrano negli edifici : segno inequivocabile del Global Warming [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Global Warming - la Terra verso il decennio più caldo in oltre 150 anni : a rischio la soglia di 1 - 5°C entro il 2023 : La Terra potrebbe già trovarsi a metà del periodo di 10 anni più caldo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1850. Dopo lo studio di NASA e NOAA che ha certificato il 2018 come il 4° anno più caldo mai registrato, il Met Office (servizio meteorologico del Regno Unito) prevede che le temperature per ognuno dei prossimi 5 anni probabilmente saranno di 1°C o più al di sopra dei livelli preindustriali. Nei prossimi 5 anni ci sarà anche la ...

Global Warming : Terra - un pianeta da salvare : Nell'anomala situazione climatica che ormai stiamo vivendo da alcuni anni col passaggio improvviso dal caldo al freddo, l'uomo fatica ad adattarsi a certi sbalzi di temperatura con seria ripercussione ...

Freddo senza precedenti in Canada e USA - FOCUS sul rapporto tra clima e vortice polare : ecco perché è l’ennesima conferma del Global Warming : Un’ondata di Freddo record ha fatto letteralmente rabbrividire la schiena di milioni di americani in questi ultimi giorni. Le temperature nel Midwest sono piombate ai valori incredibili di -49°C, infrangendo decine e decine di record tra le città della metà orientale degli Stati Uniti. E aggiungendo i venti gelidi che hanno soffiato incessantemente, le temperature percepite a Thief River Falls, in Minnesota, hanno raggiunto i -60,5°C! È ovvio ...