Gli appuntamenti di martedì 12 a Bologna e dintorni | Lucarelli e il Rigoletto

Gli appuntamenti di lunedì 11 : White Lies all'Estragon : ... in occasione dell'Anno Internazionale della Tavola Periodica degli elementi: conferenze, mostre e laboratori sul documento realizzato da Mendeleev nel 1869 che ha rivoluzionato la scienza. ...

Gli appuntamenti di domenica 10 e lunedì 11 : Veronica e Malandrino : MUSICA POSTMODERN JUKEBOX Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, ore 21, ingresso 34,50-46 euro Prima volta a Bologna per i Postmodern Jukebox, collettivo swing e jazz statunitense fondato nel 2009 ...

Milano Digital Week : tutti Gli appuntamenti di Milano-Bicocca : L’Università di Milano-Bicocca aderisce anche quest’anno alla Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano, l’iniziativa che accende i riflettori per cinque giorni sulle trasformazioni e le innovazioni tecnologiche in atto, creando eventi per favorire lo scambio e la connessione dei saperi. Dopo aver esplorato nella prima edizione del 2018 l’importanza e l’influenza del Digitale nelle nostre vite, quest’anno il tema sarà l’ “Intelligenza ...

Tutti Gli appuntamenti per la festa della donna : Universo Femminile : al Planetario una serata dedicata all'universo femminile e al connubio tra donne e scienza in una conferenza - spettacolo che vuole raccontare il mondo della scienza dal punto di ...

Educazione stradale - la Polizia incontra Gli studenti Aosta - Due appuntamenti sono in programma per le 10 di mercoledì 7 e giovedì 8 marzo - ... : Due incontri formativi rivolti agli studenti, in particolare per i giovani che si apprestano a conseguire le patenti di guida per il ciclomotore e per l'automobile. A proporli, dalle ore 10 delle ...

L’instore tour di Paola Turci per Viva da morire : Gli appuntamenti firmacopie dal 16 marzo : L'instore tour di Paola Turci per l'album Viva da morire partirà il 16 marzo dalla Discoteca Laziale di Roma per proseguire il 17 marzo alla Feltrinelli di Milano e poi a Firenze (22 marzo) e Napoli (23 marzo). Il 24 marzo per Paola Turci ci sarà un doppio evento firmacopie, a Bari alle ore 15.00 e a Lecce alle ore 18.30 rispettivamente nei negozi Feltrinetti di Via Melo e di Via dei Templari. Ad annunciare le date dell'instore tour ai fan è ...

Presentati all'Itb di Berlino Gli appuntamenti di Puglia Events 2019 : Roma, 6 mar., askanews, - La Regione Puglia si presenta all'Itb di Berlino, il più importante salone internazionale del turismo, annunciando i primi, grandi nomi della stagione culturale 2019. Il ...

Gli appuntamenti di martedì 5 a Bologna e dintorni : Elio Germano : SCIENZA E FEDE Istituto Veritatis Splendor via Riva di Reno 57, ore 17-18.40, ingresso libero Quale ruolo ha la filosofia della natura nel dialogo tra scienza e fede? Se lo chiede e prova a ...

Carnevale in Irpinia : il calendario deGli appuntamenti : Paternopoli Martedì 5 marzo 2019 ore 9:00 Spettacoli di magia per bambini con giocolieri, sputafuoco e Dj Set nel circuito/ ore 11:00 La scuola media di Paternopoli si mette in "mostra" con il ...

Gli appuntamenti del Presidente Conte dal 6 all'8 marzo : ... Sala della Lupa, Camera dei Deputati Ore 14.30 " Convegno 'L'economia del benessere: la rivoluzione possibile', Sala della Regina, Camera dei Deputati VENERDÌ 8 Ore 11.00 " Celebrazione della ...

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni di oggi - domenica 3 marzo - in Riviera e Côte d'Azur : 'Carnevale a Dolceacqua': ritrovo in Piazza Mauro con sfilata della banda Canta e Sciuscià per le vie del paese + in Piazza Garibaldi la 'Fem Spettacoli' con Fortunello e Marbella: spettacolo di ...

Salvatore Quinci ieri a ´Turisti per cosa´ a Trapani. E continuano a Mazara Gli appuntamenti del giovedì : Il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, a Trapani, all'incontro organizzato nella Sala convegni del Museo Pepoli in occasione della 10° ...

Disney Cinemagic : Gli appuntamenti di marzo - : Continua nel mese di marzo la magia del mondo Disney con il consueto appuntamento Disney Cinemagic su Sky Cinema Family

Siena - 8 Marzo : Gli appuntamenti per la festa della donna : Ancora nel giorno della festa della donna è in programma al Dispi in via Mattioli dalle 9.30 l'incontro su "Donne e Scienza: il progresso passa dalla parità", in cui sarà presentato il contest per le ...