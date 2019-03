Giuseppe Zeno | figlia e moglie Chi è Stefano in Mentre ero via

termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2019). Chi èinero via, attore italiano apprezzato sia in televisione che al cinema, torna sugli schermi il 28 marzo, accompagnato da Vittoria Puccini , con la nuova serie Mentro ero via. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi,ero via fa parte di un ciclo di serie televisive incentrate sulla rinascita e la forza delle donne., nella serie sarà, personaggio che cercherà di aiutare Monica (Vittoria Puccini) a fare chiarezza nella propria vita per ricominciare a vivere dopo un brutto incidente che l’ha costretta al coma per qualche tempo.Lino Banfi: film, età,e figli. La carriera di nonno LiberoChi èNato a Napoli nel 1976,è ora uno degli attori più noti e stimati in Italia. “Ora” perché non è ...

