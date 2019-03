Farmaci | più trasparenza su prezzi | l’Italia presenta una risoluzione all’OMS

Test sempre più precisi per monitorare l'efficacia dei nuovi Farmaci : Gli anticorpi monoclonali sono proteine sintetizzate in laboratorio e utilizzate a scopo terapeutico in una serie crescente di condizioni patologiche: le principali applicazioni farmacologiche ...

Candida albicans : ecco l’olio essenziale che la sconfigge ed è più efficace dei Farmaci : Gli scarti agricoli delle coltivazioni possono diventare fonti di preziosi oli essenziali dalle elevate proprietà antimicrobiche, una scommessa che è diventata realtà grazie ad uno studio realizzato dalle dell’Università di Pisa e Monastir in Tunisia. La ricerca pubblicata sulla rivista “Chemistry and Biodiversity” si è concentrata sulle parti ‘non convenzionali’ delle carote gialle ed arancioni e di alcune varietà ...

Tumori Solidi : scoperti potenziali Farmaci per terapie più mirate : Secondo i più recenti dati epidemiologici (I numeri del cancro in Italia, VIII edizione 2018), complessivamente in Italia ogni giorno circa mille persone ricevono una diagnosi di tumore maligno e le malattie neoplastiche rappresentano ancora la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari (37%). In particolare, i dati ISTAT indicano il carcinoma del polmone come prima causa di morte oncologica nella ...

Sale il prezzo dei Farmaci da banco : più di 750 i prodotti interessati all'aumento : I farmaci di fascia C o quelli che più comunemente vengono chiamati da 'banco', subiranno un incremento di prezzo. I prodotti interessati saranno in tutto circa 800, tra antidolorifici, ansiolitici, colliri per la congiuntivite, pomate per l'acne e antinfiammatori per dolori muscolari. Questi sono solo alcuni dei farmaci che i cittadini andranno ad acquistare ad un prezzo maggiore rispetto al solito. La differenza di prezzo non sarà altissima: ...

Farmaci anti età : esistono eccome - ecco quelli più validi : Se si potesse non invecchiare tutti faremmo di tutto per evitarlo, ma purtroppo non è possibile arrestare il tempo, semmai è possibile giungere alla vecchiaia nel miglior modo possibile e questo lo sanno bene non tanto i consumatori quanto le case farmaceutiche specializzate nella produzione di Farmaci e prodotti anti invecchiamento. Lo sanno tanto bene le industrie del settore che si dividono una fetta dei loro fatturati all’interno di una ...