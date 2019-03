All' Università degli Studi di Parma il 13 marzo l' Hackathon ' Prepararsi al futuro'

Fisica : CERN Masterclass All’Università di Genova : L’Università di Genova, unitamente alla locale sezione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ospita 6 tra le date delle CERN Masterclass: ogni anno più di 13.000 studenti delle scuole superiori di 52 paesi si recano, per un giorno, in una delle circa 215 università o centri di ricerca nelle loro vicinanze per studiare, e in parte svelare, i misteri della Fisica delle particelle; i partecipanti assistono a lezioni di scienziati che ...

Roberto Fico incontra gli studenti All’Unisa : “Università luoghi centrali” : Roberto Fico incontra gli studenti all’Unisa: “Università luoghi centrali” Le Università come luoghi centrali, luoghi di partecipazione attiva. È questo il messaggio che lascia ai giovani studenti il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. L’Onorevole Fico ha incontrato gli studenti dell’Università di Salerno per trattare i temi che ruotano attorno alle parole chiave fiducia, istituzioni e giovani. ...

Salerno - Roberto Fico in coda Alla mensa dell'Università : Si è messo in coda fra i ragazzi, con vassoio e badge. Roberto Fico studente per un giorno all' Università di Salerno dove era ospite per il convegno su 'Giovani, fiducia e istituzioni': il presidente ...

Università - il Consiglio di Stato : "Commissioni sfiduciate - il ministero assegni la cattedra Alla prof bocciata" : Sentenza contro gli atenei: "Per tre volte hanno negato ingiustamente la promozione a ordinario in Diritto del lavoro, ora intervenga direttamente il Miur"

Shock nel ciclismo su pista - la pistard Kelly Catlin trovata morta All’interno del suo campus universitario : La pistard americana aveva vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e tre titoli mondiali nell’inseguimento a squadre Non ci sono motivi per spiegare l’estremo gesto di Kelly Catlin, pluridecorata pistard americana suicidatasi nella sua stanza del campus universitario di Stanford. Lapresse Un argento olimpico nell’inseguimento a squadre a Rio 2016 e tre titoli mondiali nella stessa disciplina, conquistati ...

[Il retroscena] M5S e Lega All'attacco dell'Università per pochi : via il numero chiuso : Se tra qualche settimana, quando il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula, ci sarà ancora il governo gialloverde, al momento non è dato saperlo. Se anche non fosse così, resta il fatto che il ...

Tirocini retribuiti Alla Nato per studenti universitari e neolaureati : scadenza 17 marzo : Sono state ufficialmente aperte le selezioni per il reclutamento di giovani studenti universitari o neolaureati da impiegare nel programma di Tirocinio finanziato direttamente dalla Nato. L'obiettivo principale del programma è anzitutto quello di favorire la comprensione della Nato in tutti i Paesi che fanno parte dell'Alleanza, fornendo ai tirocinanti la possibilità di avere una visione più completa dell'Organizzazione, contribuendo alla ...

Università Insubria : 'Prevenzione e contrasto Alla violenza contro le donne - tra diritto e cultura'. Non solo 8 marzo : Il Didec , Dipartimento di diritto, economia e culture dell'Università dell'Insubria, nell'ambito di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia, propone il progetto: «Prevenzione e contrasto ...

Donne e gender gap : più brave All'università ma penalizzate su occupazione e retribuzione : Anche se hanno una laurea in Ingegneria, Medicina o Economia, tra le più spendibili sul mercato. Da anni le statistiche rilevano impietose come le pari opportunità tra uomini e Donne, in Italia, ...

Università. Confindustria. Servono lauree multidisciplinari per rispondere Alle richieste delle imprese : Mareschi Danieli ha poi sottolineato che l'iniziativa non nasce a caso, ma scaturisce da una precisa richiesta del mondo delle imprese. 'Perché il problema in Inghilterra come in Italia è trovare ...

Paura durante le lezioni All’università di Bologna - un botto e si apre crepa nel pavimento : "Siamo scattati in piedi e in pochi attimi siamo usciti dall’aula pensando a un terremoto” hanno raccontato alcuni testimoni. Tanta Paura infatti tra i presenti ma dopo gli accertamenti dei tecnici la stessa università ha rassicurato parlando di un danno superficie e non strutturale al pavimento.Continua a leggere

All’Università Ca’ Foscari di Venezia - il primo PhD in Scienze Polari : Artide e Antartide sono aree vulnerabili quanto cruciali per la vita sul pianeta. Studiare e comprenderle ha un valore non solo scientifico, ma anche strategico. Per questo Ca’ Foscari lancia il dottorato di ricerca in Scienze Polari, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Università Milano-Bicocca e l’Università di Pisa. Sono coinvolti il Programma nazionale per le ...

All'Università degli Studi di Firenze il 5 e 6 marzo l'Hackathon "Prepararsi al futuro" sull'economia civile : l'Hackathon del 5 e 6 marzo sarà, infatti, un prezioso contributo in vista dell'avvicinamento al primo Festival Nazionale dell'Economia civile che si terrà dal 29 al 31 marzo si terrà a Firenze - nel ...

TFA Sostegno - nuove date : ecco i primi bandi dAlle Università : Il 21 febbraio 2019 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Istruzione contenente le indicazioni sulle date e le prove da sostenere per accedere ai percorsi di specializzazione per il Sostegno. Nel decreto si legge che ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli ...