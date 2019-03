U&D Over | Gemma Galgani chiude con Rocco | ' Ho la pressione a mille'

U&D - trono over : Gemma si sente presa in giro da Rocco - Riccardo furioso con David : Mercoledì 6 marzo è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, condotta come sempre da Maria De Filippi. Indiscussi protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni segnalano che la padrona di casa ha trasmesso l'attesissima proposta da sogno fatta da Rocco Fredella a Gemma. Il cavaliere, infatti, ha voluto far trascorrere alla dama torinese una serata da favola per convincerla ...

U&D trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...

U&D - Nino Castanotto del trono over aggredisce troupe di Striscia : servizio in onda ieri : Martedì, 26 febbraio, Striscia la notizia è tornata a parlare di Nino Castanotto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di truffa da alcuni ex dipendenti. Sulla vicenda il tg satirico ha aggiunto nuovi particolari e l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto l'uomo per un commento sulla vicenda. Peccato che Castanotto non sia stato particolarmente collaborativo e abbia aggredito l'inviata e la troupe, danneggiando anche la telecamera ...

U&D oggi - Lorenzo ospite a sorpresa al trono over : Il trono di Lorenzo Riccardi nella trasmissione di Uomini e Donne ha sconvolto tutti. Lorenzo, il giovane ventitreenne milanese è stato inizialmente disprezzato a causa del suo atteggiamento molto superficiale. Ma nei mesi successivi in cui si è fatto conoscere è emerso un lato simpatico e giocoso dello stesso che addirittura potrebbe mancare al pubblico del trono classico durante l'assenza del ragazzo dallo studio del programma. Come ben ...

U&D - trono over : Gemma in lacrime dopo la lite con Rocco - scontro tra Ida e Riccardo : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni lunedì è stata dedicata al trono over. Al centro dello studio Gemma Galgani e Rocco Fredella i quali, dopo la visione di un filmato, hanno cominciato a discutere animatamente tanto che la dama torinese è stata costretta ad uscire dallo studio di Maria De Filippi in lacrime. Nervi tesi anche tra Riccardo e Ida con quest'ultima che è intervenuta nuovamente durante ...

U&D - Nino del Trono Over a Striscia : non avrebbe pagato una dipendente : Nino Castanotto, partecipante messinese di Uomini e Donne, é stato contattato dal tg satirico Striscia la notizia. Il cavaliere del Trono Over è stato accusato da una dipendente di non averla pagata. Quest'ultima, raggiunta dalla storica inviata Stefania Petix, ha dichiarato di aver lavorato per diciotto anni alle dipendenze di Castanotto. Anche alcuni clienti dell'agenzia di viaggi di Nino hanno raccontato la loro versione dei fatti, senza ...

U&D - puntata di oggi del trono over : Angela ha trovato l'uomo giusto in Beniamino : Torna oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, nella quale tra i protagonisti dovrebbe esserci la dama Angela Di Iorio che sta continuando a portare avanti la sua conoscenza con il corteggiatore Beniamino. Sembra che tra i due stia procedendo tutto per il meglio, e chissà che la signora napoletana non abbia finalmente trovato la persona giusta al dating-show di Maria De Filippi. Inoltre, come è già emerso ...

U&D trono Over - spoiler puntata di oggi : cena romantica per Gemma e Rocco : Inizia una nuova settimana di Uomini e donne e come ogni lunedì, anche oggi 11 febbraio la puntata sarà dedicata alle vicende riguardanti dame e cavalieri del trono Over. Al centro dello studio, come di consueto, si siederà la dama storica Gemma Galgani la quale, dopo settimane di incomprensioni, sembra decisa a riprovarci con Rocco Fredella con il quale, come vedremo, è uscita a cena. Nello studio di Maria De Filippi verrà dato spazio anche a ...

U&D trono over - bufera su Gian Battista e Claire : si frequentavano già : Una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne è andata in onda oggi pomeriggio su canale 5 e come consuetudine ad inizio puntata, al centro dello studio si sono seduti Gemma e Rocco, i quali hanno dato vita ad una lunga discussione, terminata poi con un ballo insieme. Colpo di scena nello studio di Maria De Filippi quando viene mandato un filmato riguardante Claire Turotti e Gian Battista Ronza, dal quale si evince che i due già si ...

U&D - spoiler Trono Over del 30 gennaio : Angela torna e trova un uomo con i soldi : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la ...

U&D - trono over : tra Roberta e Riccardo potrebbe non funzionare : Dalle anticipazioni del trono over scopriamo che le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana saranno ricche di colpi di scena, in particolare del periodo forse non facile tra Roberta e Riccardo. Al centro dell'attenzione ci saranno oltre che Gemma Galgani ormai personaggio indispensabile della trasmissione, anche Roberta Di Padua, che siede gia da un po di tempo nel parterre femminile, e che non sta passando inosservata ...

U&D - anticipazioni Over di oggi : Gems sotto accusa - Angela esce piangendo : Torna oggi, 21 gennaio, dopo la pausa del week end, una nuova puntata di Uomini e Donne e che, come di consueto, ad inizio settimana sarà dedicata al trono Over. Protagonista ancora una volta la querelle tra Gemma e Rocco, con la dama torinese sotto accusa da parte di Tina, che ritiene che la Galgani abbia sfruttato la conoscenza con Rocco solo per stare al centro dell'attenzione. Nervi tesi anche per Angela, ancora una volta al centro delle ...

U&D trono over - anticipazioni puntata del 15 gennaio : Armando svela la tresca con Noel : Una nuova puntata del trono over attende anche oggi 15 gennaio i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi, a partire dalle 14,40 su canale 5. Stando alle anticipazioni, anche la puntata odierna sarà ricca di colpi di scena che animeranno lo studio di Uomini e donne, ancora in fibrillazione dopo la violenta lite tra Rocco e Gemma di ieri. Protagonisti di oggi Noel e Armando, i quali sono stati esclusi dal programma dopo ...

U&D : Riccardo dimentica Ida tra le braccia di Roberta del Trono Over (RUMORS) : La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è finita pochi mesi fa, ma sono ancora tanti i gossip che circolano su entrambi i protagonisti di Uomini e Donne. Il pugliese, in particolare, nelle ultime ore è finito al centro delle chiacchiere per la nuova frequentazione che ha intrapreso. Alcuni blog hanno pubblicato le foto che i fan hanno scattato di nascosto al cavaliere del Trono Over e a Roberta Di Padua, anche lei dama del ...