Isola dei Famosi - pace fatta fra Stefano Bettarini e Marina La Rosa : Lo scontro tra Stefano Bettarini e Marina La Rosa è stato al centro dell'ultima puntata in diretta dell'Isola dei Famosi. I due hanno avuto un confronto piuttosto acceso all'interno del covo, dove ...

Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini contro tutti : è guerra all’Isola : Isola 14: Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini contro i naufraghi Il ritorno a Playa Uva di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini ha avuto un risvolto davvero inaspettato. L’attore si è reso protagonista di un’accesa discussione con Marina La Rosa riguardo la cottura del riso con il pescato del gioco. La donna desiderava preparare il riso senza il pesce, mentre Capparoni voleva cucinare tutto insieme. A placare gli animi ci ha pensato ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del 1996 dopo aver fatto una ...

Bettarini e Marina - faccia a faccia all’Isola : Stefano su tutte le furie : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Marina La Rosa: nuovo confronto di fuoco tra i due Alessia Marcuzzi ha dato a Bettarini e Marina l’opportunità di avere un nuovo confronto faccia a faccia. Dopo l’eliminazione di Stefano, La Rosa ne ha dette di tutti i colori sull’ex calciatore. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mandato […] L'articolo Bettarini e Marina, faccia a faccia all’Isola: Stefano su tutte le ...

Stefano Bettarini furioso con Marina La Rosa : “Non sei la De Filippi” : Marina La Rosa e Bettarini, lite all’Isola: tirata in ballo anche Maria De Filippi Alessia Marcuzzi ha voluto far incontrare Stefano Bettarini e Marina La Rosa all’Isola dei Famosi, in seguito a tutte le dichiarazioni che i due naufraghi si sono detti a distanza. Bettarini ha infatti sempre accusato di essere stato eliminato a causa della strategia di Marina, e durante la settimana l’ex concorrente del GF ha affermato che il ...

Isola dei famosi 2019 - anticipazioni ottava puntata : c'è Corona Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni in palapa contro i cannibali : Questa sera su Canale 5 l' ottava puntata dell' Isola dei famosi 2019 che seguiremo come sempre in diretta. Come anticipato da Leggo.it si preannuncia una puntata piena dicolpi di scena, dall'arrivo ...

Stefano Bettarini - Giovanni Terzi fa il tifo per lui a l’Isola : il messaggio a Nicoletta : Isola dei famosi, Giovanni Terzi dalla parte di Stefano Bettarini: scambio di messaggi tra il fidanzato di Simona Ventura e Nicoletta Larini Stefano Bettarini conta un supporter d’eccezione a l’Isola dei famosi. Tra i fan che lo seguono e fanno il tifo per lui all’interno del reality si è palesato poche ore fa anche l’attuale […] L'articolo Stefano Bettarini, Giovanni Terzi fa il tifo per lui a l’Isola: il ...

La fidanzata di Stefano Bettarini si perde in autostrada e in lacrime chiama la Polizia : La fidanzata di Stefano Bettarini scoppia in lacrime dopo essersi persa in autostrada: Nicoletta Larini, che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, ha postato delle stories in lacrime sul suo profilo Instagram ufficiale, con le quali spiegava ai suoi tantissimi sostenitori di essersi persa in autostrada e di non sapere più che strada prendere per ritornare nuovamente a casa, dopo la ...

