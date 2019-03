Sicurezza | chiusura notturna per il passaggio ' Nazim'

altoadige

(Di lunedì 11 marzo 2019) BOLZANO . La decisione era già stata presa, nella primavera di un anno fa; oggi in giunta comunale arriverà la delibera che autorizza i lavori per ladelHikmet, ...

TerlizziGerardo : RT @GiorgiaMeloni: In viaggio per Bologna per la chiusura dell’evento di FdI “Più sicurezza, più Italia” e subito dopo a Ferrara per la “Pa… - NoiNotizie : #Trani: sicurezza strutturale, ordinanza di chiusura di una #scuola - traniviva : Con ordinanza sindacale numero 5 del 10 marzo 2019, è stata disposta in via precauzionale la chiusura del plesso sc… -