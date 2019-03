Molinari | ' So che posso vincere ovunque'

Golf - trionfo di Molinari negli Usa : 'So che posso vincere ovunque' : Il presidente Fig Chimenti non ha dubbi: 'Francesco Molinari diventerà presto il nuovo numero 1 al mondo del green'.

Molinari do'po l'impresa : 'So che posso vincere ovunque'. Chimenti : 'Presto diventerà il numero1' : 'Non ho alcun dubbio, Francesco Molinari diventerà presto il nuovo numero 1 al mondo del green'. Franco Chimenti , presidente della Federazione Italiana Golf e vicepresidente vicario del Coni, ...

Una rimonta da urlo - che show di Francesco Molinari : l’azzurro si aggiudica il prestigioso Arnold Palmer Invitational : Ottavo titolo in carriera per il 36enne torinese, che rimonta dal 17° posto e si aggiudica all’ultimo giro il prestigioso torneo americano Ancora una fantastica impresa di Francesco Molinari. l’azzurro ha vinto il prestigioso Arnold Palmer Invitational con 276 (69 70 73 64, -12) colpi rimontando nel giro finale dalla 17ª posizione con uno straordinario 64 (-8, otto birdie), miglior score parziale in assoluto del torneo. Sul percorso ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick balza al comando dell’Arnold Palmer Invitational - perde qualche posizione Francesco Molinari : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dell’Arnold Palmer Invitational 2019, torneo del PGA Tour di Golf in scena in questi giorni presso il Bay Hill Club & Lodge di Orlando, in Florida (Stati Uniti). Terza giornata ricca di colpi di scena e di stravolgimenti nelle posizioni di vertice della classifica. Sia l’inglese Tommy Fleetwood sia lo statunitense Keegan Bradley, in testa con margine dopo le prime 36 buche, hanno ...

Golf - ritorna in gara Francesco Molinari : “Cercherò di difendere nel migliore dei modi il successo nella Race to Dubai” : Francesco Molinari rientra in gara: il 2019 del vincitore della Race to Dubai riparte dal WGC Mexico Championship dopo aver saltato per colpa dell’influenza il Genesis Open del PGA Tour, in programma la scorsa settimana. Il Golfista italiano è stato intervistato dall’ANSA. Positive le sensazioni di Molinari per questo avvio della stagione, nella quale dovrà confermare quanto di buono fatto lo scorso anno: “Mi sento benissimo, ...