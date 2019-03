La lezione di Jenny Garth sul lutto per Luke Perry | il dolore non si misura in like | “Non

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Il uso silenzio aveva fatto rumore, così come stanno attirando ulteriori critiche le parole disulper: a differenza degli altri membri del cast di Beverly Hills, l'interprete di Kelly non ha condiviso via social un messaggio di cordoglio per la scomparsa prematura dell'attore, morto a 52 anni per un ictus e ora spiega il perché.Attaccata per la mancata partecipazione al coro social sulche ha colpito profondamente i fan della serie di ogni età, l'attrice ha deciso di spiegare perché non ha voluto esprimere il suo cordoglio online.La, oggi 46 anni, ha risposto alle numerose critiche al suo silenzio dopo essere stata attaccata per aver pubblicato sul suo account Instagram una foto delle sue tre figlie in occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo. Si è trattato del suo primo post dalla morte di, avvenuta ...

OptiMagazine : La lezione di @jenniegarth sul lutto per #LukePerry, il dolore non si misura in like: 'Non gliene fregava niente de… - chiaraa61989029 : RT @marisconosciuti: Ma vi ricordate la simpatia di Filippo Moras? La rivolta per non fare lezione? Jenny e lo scheletro? Ludovica, Swami,… -