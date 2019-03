leggo

(Di lunedì 11 marzo 2019)è una ragazza bergamasca con una storia difficile e un grande coraggio. Da 13 anni vive la suaa letto tra atroci dolori, a causa di una. Ma non molla. Le...

Sativex16 : Jenni Cerea e la sua battaglia per la vita: «Ho una malattia rara, aiutatemi: posso curarmi solo in America» - diversamentesup : Jenni Cerea e la sua battaglia per la vita: «Ho una malattia rara, aiutatemi: posso curarmi solo in America» - gasperino75 : RT @leggoit: Jenni Cerea e la sua battaglia per la vita: «Ho una malattia rara, aiutatemi: posso curarmi solo in America» -