Classi pollaio | la Costituzione vs l’economicismo

Classi pollaio - il limite dei numeri e delle percentuali : Classi pollaio, Il Miur ha consegnato la mappa delle Classi pollaio. L’approccio ragionieristico non mi appassiona. Il limite del report è l’esclusione degli alunni e degli studenti con Bes, Dsa e l’indifferenziato profilo del soggetto diversamente abile. La proposta di legge-Azzolina rappresenta un buon compromesso Classi pollaio, la fredda rappresentazione del Miur Il Miur, su richiesta della Commissione Cultura della ...

Scuola - M5S replica a Bussetti e tuona su aggiornamento Gae - Classi pollaio e stipendi docenti : Le dichiarazioni del ministro Bussetti sulle scuole del Sud ha infiammato l’ultimo weekend e le polemiche continuano sui social. A questo proposito, l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Silvia Chimienti, ha espresso tutto il proprio dispiacere per il modo ‘grave e odioso’ con cui il ministro ha risposto alla domanda ‘Cosa serve alla Scuola del Sud’. Chimienti: ‘aggiornamento Gae non ...

Di Maio a Bussetti su offese a docenti del Sud : chiedere scusa. Classi pollaio piaga Sud : Tutto il Governo e tutto il Parlamento hanno solo da imparare da insegnanti, alunni, famiglie e tutto il mondo della scuola per come hanno resistito in questi anni a tutti i tagli e a tutti gli ...

Scuola : allarme Classi pollaio - 500 con più di 34 alunni : Queste le parole del Deputato pentastellato Luigi Gallo , Presidente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione di Montecitorio , che nella giornata di ieri, 30 gennaio, avrebbe affrontato il ...

Luigi Di Maio su Buona Scuola - Classi pollaio e nuove assunzioni : le parole del vicepremier : In una lettera inviata a molti quotidiani del Centro e Sud Italia, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fare il punto della situazione dopo l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, che entrerà in vigore a partire da aprile. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha toccato anche il tema della Scuola. Di Maio: “Smantelleremo la Buona Scuola a partire dalle classi pollaio” Nel dettaglio, Di Maio ha rimarcato ...

Classi pollaio - ddl Azzolina solo dal 2020 : i motivi dello slittamento e cosa prevede la norma : Non ci sarà, in questo 2019, la tanto attesa legge per avviare la soppressione delle Classi pollaio. Attualmente, il disegno di legge Azzolina sta seguendo il suo iter in Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Alla base dei motivi che causeranno lo slittamento della norma ci sono le scarse coperture finanziarie per quest’anno. Lo ha annunciato la deputata Cinquestelle, nonché relatrice del provvedimento, Vittoria Casa. Classi pollaio, ...

Classi pollaio - il tetto sarà di 22 alunni : progetto di legge Lega-5S : Trenta studenti e forse più, in una sola classe, ribattezzata per l?occasione classe-pollaio. E il docente a far da spola tra un banco e l?altro, cercando di farsi in quattro per...

Classi pollaio - diciamo ‘sì’ alle telecamere! : Classi pollaio, manca la percezione del problema da parte dei genitori. A questo punto per favorire (forse) la class action contro questo obbrobrio pedagogico, la soluzione può essere documentare l’attività, utilizzando le telecamere. Classi pollaio, un problema non percepito dai docenti e dai politici Le Classi pollaio sono un problema. Ne sto parlando da diverso tempo. Purtroppo le sensazioni che ricevo non sono buone. Pochi sono gli ...

Scuola - basta Classi pollaio : proposta 5 stelle ma non ci sono i soldi : Disegno di legge in commissione cultura, ma per le opposizioni è irrealizzabile: "Una buona idea, però inattuabile. Ci vorrebbero due miliardi euro l'anno"