Che ne dite di Windows 10 sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM

Che numeri per la serie Huawei Mate 20 : oltre 10 milioni di unità spedite in 4 mesi! : Le ottime prestazioni di vendita sono state registrate in tutto il mondo, ma specialmente in Cina , dove la serie Mate 20 ha raggiunto un vero e proprio record , superando le vendite dei precedenti ...

Migranti - Cattaneo : “I corpi del Mediterraneo parlano. Guardando nelle loro tasChe scopriamo Che loro sono noi” : “I corpi dei morti nel Mediterraneo parlano, ci raccontano le loro storie e ci avvicinano a loro. Se si conoscesse gli oggetti che si portano dietro nella traversata del Mediterraneo, capiremmo che hanno le stesse cose dei nostri adolescenti, loro siamo noi”, così Cristina Cattaneo, antropologa forense dell’Università di Milano, che pone anche l’accento sulla disperazione esistente dietro le grandi migrazioni odierne e ...

Quelli Che il calcio - Paolo Casarin contro tutti : "Rispettate gli arbitri - dite solo caz**te" : tutti gli occhi erano puntati su Fulvio Collovati, tornato dopo tre settimane di ‘squalifica’, ma a tenere banco a Quelli che il calcio è stato stavolta il durissimo sfogo di Paolo Casarin.Un uno contro tutti stimolato dal gol annullato a Lautaro Martinez durante Inter-Spal. La decisione, arrivata dopo il consulto al Var, ha scatenato il dibattito in studio, con l’ex arbitro che ha accolto con palese nervosismo il commento dei presenti ...

BORSA MILANO chiude negativa - vendite banChe - ma bene Azimut - cala settore auto : Piazza Affari chiude in ribasso sopra i minimi, appesantita dai timori per l'economia globale, dopo i dati macro cinesi deboli e dopo che la Bce ieri ha tagliato le stime sull'Europa. ** L'indice FTSE Mib cede l'1%, l'AllShare lo 0,8%. Volumi a 3 miliardi di euro circa. ** ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiChe : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...

EtiChetta d'autore : la creatività spinge le vendite : Boutique studio specializzati In Italia sono diversi gli studi di design specializzati nella comunicazione e nel packaging del mondo del vino. La sfida è quella di sintetizzare la biodiversità del ...

Perdite di sangue fra un ciclo mestruale e l'altro : Che significa? : Le piccole Perdite di sangue episodiche che si verificano fra una mestruazione e l'altra vengono di solito indicate con il termine spotting, dall'inglese to spot, macchiare; si tratta di piccole ...

Auditel cambia - in arrivo gli ascolti anChe via smartphone - pc e ondemand : Rivoluzione in casa Auditel. La rilevazione degli ascolti non riguarderà più soltanto chi segue i programmi sul piccolo schermo, ma anche quella fetta di popolazione sempre crescente che preferisce l'on demand e segue le trasmissioni preferite sui device digitali. Una modalità di fruizione ormai largamente sdoganata, tra i giovani ma non solo, che è più difficile da captare perché comprende la visione di ...

Due sorelle saudite Che erano fuggite a Hong Kong per chiedere asilo rischiano di essere deportate : Due sorelle saudite che sei mesi fa erano fuggite a Hong Kong per chiedere asilo politico in Australia oggi potrebbero essere deportate in patria. Le due sorelle, che hanno 18 e 20 anni, erano fuggite lo scorso 6 settembre mentre

Ricardo Oliveira - non ditemi Che vi eravate dimenticati di lui : Non tutti i tifosi in quel di Milano, sponda rossonera, avranno un gran ricordo di Ricardo Oliveira quando giunse alla corte del Milan per prendere il posto di un certo Shevchenko.Calcio estero, Storie, Sudamerica, Ricardo Oliveira /L’attaccante brasiliano, ora in forza all’Atlético Mineiro, con i suoi gol sta trascinando la squadra ai gironi di Copa Libertadores che partiranno settimana prossima.Tornato in patria nel 2015 con la ...