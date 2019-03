' Attenti alle mucche se aggressive mollate il cane' Dopo incidente | Austria prepara

Attenti alle versioni beta di Whatsapp : Attenti alle versioni beta di Whatsapp, alcuni utenti lamentano infatti la perdita degli allegati, ma il problema sarebbe di facile soluzione

Acqua inquinata a Ragusa : Attenti alle fake news e ai messaggi WhatsApp : Vicesindaco di Ragusa Giovanna Licitra contesta fortemente le comunicazioni allarmistiche sulla questione idrica trasmesse attraverso diversi canali

Ricercatori Eset - Attenti alle false app bancarie : Allarme dei Ricercatori di Eset che mettono in guardia dalla minaccia sottovalutata delle false app bancarie per dispositivi Android . Queste app, spiegano gli esperti della multinazionale basata a ...

SPILLO/ La Ue come l'Urss? Attenti alle fandonie e alle "verità" di Soros... : Per Soros l'Europa farà la fine della vecchia Unione Sovietica. Ma il processo è in atto da 20 anni. Perché la Ue non è mai esistita come progetto politico

Dubak challenge : Attenti - la sfida social al gelo potrebbe mandarvi all'ospedale : Una persona ricoverata e altre sette curate per ustioni a causa della gara virale che consiste nel lanciare acqua bollente in aria per scattare foto a effetto quando le temperature sono in picchiata

Tatuaggio all'hennè : Attenti alle allergie e alle dermatiti a volte gravi : Il grande vantaggio dei tatuaggi all’hennè è rappresentato dal fattoche sono facili da asportare, quindi, non sono definitivi come quelli tradizionali e, poi, cosa tutt’altro che indifferente, sono indolori quando si applicano. Ma per questo possiamo sostenere che sono innocui per la salute? A giudicare dai rimedi da utilizzarsi contro i danni da questi tatuaggi parrebbe proprio di no, al punto che questo tipo di Tatuaggio rappresenta la causa ...

Scattano i saldi invernali - però Attenti alle... false partenze : Da domani al 18 febbraio la stagione dei supersconti: commercianti ottimisti. Svendite anticipate vietate se non tramite Fidelity card o inviti spediti via sms

Allerta ai cittadini americani : «Attenti ai viaggi in Cina» : Gli Stati Uniti sferrano una nuova offensiva, questa volta sul fronte diplomatico anziché direttamente economico, nei confronti della Cina: il Dipartimento di Stato ha pubblicato un nuovo “travel advisory” che mette in guardia cittadini e imprenditori americani dai pericoli di recarsi nella potenza asiatica....