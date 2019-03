Trump: sul muro col Messico ho vinto io

Donaldinsiste sulla sua vittoria con i democratici sulla costruzione delal confine col. "Nonostante tutte le previsioni e un intero partito democratico di radicali di estrema sinistra contro di me, sto vincendo sul confine", ha twittato. "Le sezioni principali delsono in costruzione e a breve seguirà molto altro. Decine di migliaia di migranti irregolari vengono fermati e catturati al confine e non vengono ammessi nel nostro Paese. Sto fermando un'invasione mentre ilviene costruito",(Di domenica 10 marzo 2019)

