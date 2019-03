Short track | Mondiali 2019 | un grande Tommaso Dotti è quinto nei 1000 metri nell’ultima

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) E dopo la giornata dell’amarezza per l’Italia, oggi è stato il giorno della chiusura in questidia Sofia (Bulgaria). Per il Bel Paese le velleità non erano molte e vanno quindi annottati dei risultati, se vogliamo, inaspettati in positivo.E’ il caso di. Il nostro portacolori è riuscito a spingersi fino alla finale A deimaschili, mettendo in scena grinta e determinazione nel raggiungimento di questo turno. L’azzurro, poi, nell’atto conclusivo si è dovuto accontentare delposto (1’26″967) nella gara vinta dal coreano (favorito della vigilia) Lim Hyo Jun che in 1’26″468 ha vinto l’oro iridato davanti al connazionale Hwang Dae Heon (1’26″657) e al russo Semen Elistratov (1’26″660). Da segnalare l’ottima prova di squadra dell’Italia, ...

InterCLAzionale : RT @OA_Sport: #LIVE #SportInvernali, #DIRETTA #10marzo: #Wierer e #Vittozzi si giocano tanto. Attesa per #shorttrack e #scialpino https://t… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 10 marzo: Wierer e Vittozzi si giocano tanto. Attesa per short track e sci alpino -… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 10 marzo: Wierer e Vittozzi si giocano tanto. Attesa per short track e sci alpino -… -