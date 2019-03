Respawn dichiara guerra ai cheater di Apex Legends

eurogamer

(Di domenica 10 marzo 2019) IsuLegeds hanno i minuti contati.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net infatti,ha letteralmentetoai chiunque imbrogli o abusi nel gioco. I così detti, solitamente si poggiano a programmi esterni per avere vita facile in gioco ottenendo vantaggi illeciti, e rappresentano chiaramente un problema molto importante da risolvere sopratutto in un gioco dalle ambizioni competitive come può essere un battle royale.Ebbene, in un post su reddit, il community manager, Jay Frechette, hato di aver bannato oltre 355.000 giocatori su PC solamente tramite un "Easy-Anti-Cheat", ma questo rappresenta solo l'inizio, aggiunge Frechette.Leggi altro...