Precipita volo Ethiopian Airlines | ministro Abiy Ahmed esprime condoglianze

Precipita volo Ethiopian Airlines con a bordo 157 persone : Un Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines con a bordo 157 persone e' Precipitato dopo il decollo da Addis Abeba. Era diretto a Nairobi, in Kenya.

Etiopia - volo diretto a Nairobi Precipita : a bordo 157 passeggeri : Era diretto a Nairobi. Ma il Boeing 737 della Ethiopian Airlines, decollato da Addis Abeba, è precipitato al suolo, prima di ragiungere la capitale del Kenya.A riferirlo è stato l'ufficio del primo ministro etiope, che ha espresso "a nome del governo e del popolo etiope", le "più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari", confermando così la presenza di vittime nell'incidente aereo. Sembra che a bordo del volo di ...

Incidente aereo in Colombia : velivolo prende fuoco e Precipita - “non ci sono superstiti” : Incidente aereo in Colombia: 14 persone avrebbero perso la vita, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono la presenza di superstiti. Il velivolo era un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio: il pilota ha segnalato un’emergenza alle 10:40 di ieri ora locale (16:40 in Italia) e ha cercato di effettuare un ...

Tragedia a Trieste : 14enne Precipita da un sentiero e muore dopo un volo di 30 metri : L'adolescente è morto mercoledì pomeriggio dopo essere precipitato dal sentiero Rilke, passeggiata a picco sul mare appena fuori Trieste. La polizia parla di caduta accidentale: il ragazzo avrebbe scavalcato le barriere per affacciarsi in un punto panoramico, ma le foglie al suolo gli avrebbero fatto perdere il contatto col terreno.Continua a leggere

Precipita ultraleggero : gravi padre e figlio che erano a bordo del velivolo : Un aereo ultraleggero è Precipitato oggi pomeriggio nelle campagne a un paio di chilometri dal campo volo di Montalto Dora, nel Torinese. padre e figlio, che erano a bordo del velivolo, sono rimasti feriti in modo grave. Soccorsi dal personale del 118, sono stati elitrasportati al Cto di Torino. Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea, ai quali sono affidate le indagini del caso ...

Scontro in volo tra due aerei militari : 2 piloti si lanciano fuori dal velivolo - il terzo Precipita al suolo. L’incidente in diretta : Durante un volo di prova, due aerei militari dell’Indian Air Force si sono scontrati sopra i cieli di Bengaluru, dove dal 20 al 24 di febbraio è prevista la manifestazione Aero India show. Due piloti sono riusciti a lanciarsi fuori dal velivolo, mentre il terzo è rimasto bloccato ed è precipitato a terra insieme al jet. Una commissione sta ora indagando sulle cause dell’incidente. Video Twitter/News24 L'articolo Scontro in volo tra ...

Bimba di tre anni Precipita dal quinto piano : la sorella la prende al volo : Un miracolo. E' accaduto ieri pomeriggio in via Ornato, alla periferia di Milano. Una bambina di tre anni è precipitata dal quinto piano di un palazzo, ma è stata presa al volo e salvata dalla sorella ...