Milano | Mike Shinoda in concerto al Fabrique con il ' Post Traumatic' tour

Basket – Mike James elogia l’Olimpia Milano : “questa squadra è fra le migliori 4-5 dell’Eurolega” : Mike James, talentuoso playmaker dell’Olimpia Milano, tesse le lodi della sua squadra inserendola fra le migliori formazioni presenti in Eurolega Prima a +6 su Venezia in Serie A, campionato del quale è campione in carica, 6ª in Eurolega dietro le migliori formazioni europee e in piena zona Playoff, l’Olimpia Milano sta vivendo una stagione di alto livello. Merito di un gruppo davvero talentuoso, assemblato da coach Pianigiani che ha già ...