Dovizioso | non pensavo essere così veloce

Moto Gp - Dovizioso soddisfatto : 'Non pensavo di essere così veloce' : 'Sono felicissimo per questa vittoria, specialmente perché dopo i test non mi aspettavo di essere così veloce. Siamo rimasti però sempre concentrati e abbiamo fatto progressi ad ogni turno'. Andrea ...

MotoGp Qatar - Dovizioso : «Molto contento - la gara non è stata semplice» : LOSAIL - Il successo in Qatar non è stato semplice per Andrea Dovizioso, che però esulta dopo la vittoria nella gara d'esordio per la stagione 2019 della MotoGp. ' E' stata una gara davvero strana. ...

MotoGp - Dall’Igna e Domenicali esaltano Dovizioso : “non ha sbagliato nulla - ha fatto quello che ha voluto” : I due uomini più rappresentativi della Ducati hanno esaltato la prestazione di Dovizioso, riuscito a vincere il Gp del Qatar davanti a Marquez e Crutchlow Una vittoria sofferta, sudata ma al tempo stesso meritata. Andrea Dovizioso vince il Gp del Qatar, precedendo sul traguardo Marc Marquez e Cal Crutchlow, cominciando alla grande una stagione da vivere tutta d’un fiato. Felicità e soddisfazione in casa Ducati, con Gigi ...

MotoGp – Test negativi - qualifiche positive! Dovizioso sorpreso del risultato : “non mi aspettavo questa velocità” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Gp del Qatar: le parole del pilota della Ducati in conferenza stampa Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Non mi aspettavo la prima fila - abbiamo rimediato in corsa” : Andrea Dovizioso si è ben comportato durante le qualificazioni del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha guidato perfettamente la sua Ducati e ha conquistato una seconda posizione di assoluto rilievo, ottima in vista della gara di domani dove scatterà alle spalle di Maverick Vinales e davanti a Marc Marquez. Il vicecampione del mondo ha commento le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riusciti a ...

MotoGp – Nelle Fp1 è già sfida Honda-Ducati - Tardozzi non si nasconde : “Dovizioso ha spiato Jorge Lorenzo” : Appena terminata la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito del Qatar: le impressioni del direttore sportivo della Ducati Davide Tardozzi L’attesa è finita. Dopo lunghi mesi senza Motomondiale, i tifosi possono interrompere l’astinenza e godersi lo spettacolo in pista. La MotoGp infatti torna protagonista dei weekend degli appassionati di motori con il primo appuntamento del campionato mondiale in Qatar. Prima ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Dovizioso fa il compitino e non si cura troppo del cronometro : E i Test di Losail sono andati in archivio. L’ultima tre-giorni prima dell’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP, sempre sul tracciato qatariano, ha espresso dei giudizi precisi: la Yamaha è in crescita e Maverick Vinales è tornato ad essere “Top Gun”. Tuttavia dei problemi ad Iwata ancora ne hanno, specie sugli pneumatici in configurazione da gara. “Perdiamo tanto in accelerazione e non riusciamo a mantenere costanza ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non c’è da preoccuparsi. Siamo tutti vicini e si prospetta una prima gara iridata molto equilibrata” : Guardare la casella dei tempi dell’ultimo giorno dei test collettivi della MotoGP a Losail ed annotare che la Ducati di Andrea Dovizioso è quindicesima, porta a chiedersi che cosa sia accaduto di strano. In realtà, il team di Borgo Panigale ha dato priorità alla simulazione del passo gara e il forlivese, in questo caso, ha fatto un po’ fatica a trovare la giusta “intesa” con la GP19, patendo anche il forte vento che ...

MotoGP - Test MotoGP 2019. Andrea Dovizioso : “Fare i tempi non serve a niente - giornata strana” : Andrea Dovizioso ha concluso la seconda giornata di Test MotoGP a Losail con l’ottavo tempo. Il pilota della Ducati non ha brillato sul giro secco ma si è concentrato sul passo, con l’obiettivo di trovare delle migliorie in ottica gara. Il vicecampione del mondo è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a it.motorsport.com: “È stata una giornata abbastanza strana se guardiamo le posizioni a fine sessione, perché ...

MotoGp - Test Qatar – Dovizioso tranquillo : “Ducati in buona situazione. Velocità Honda? Non mi preoccupa” : Andrea Dovizioso chiude terzo la prima giornata di Test in Qatar. Giornata positiva per il pilota Ducati che si gode i progressi della sua moto Pochi cambiamenti, buone prestazioni e la solita moto competitiva: la Ducati risponde presente anche sul circuito di Losail. Primo giorno di Test in Qatar più che positivo per la scuderia italiana che piazza Danilo Petrucci al quarto posto e Andrea Dovizioso in terza posizione. Il pilota ...

MotoGP - Test Losail 2019. Andrea Dovizioso : “Non do importanza ai tempi - lavoriamo per vincere la gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo la prima giornata di Test MotoGP A Losail, il vicecampione del mondo ha concluso in terza posizione a mezzo secondo da Maverick Vinales e ha lanciato degli ottimi segnali in sella alla sua Ducati. Il forlivese, che aveva brillato anche a Sepang, ha ribadito ancora una volta che non guarda più di tanto le classifiche dei tempi visto che non sempre spiegano i valori in ...

MotoGp – Test Sepang - Dovizioso non si fida : “tempi ottimi - ma non ho il riscontro delle Honda” : Il pilota della Ducati ha analizzato la tre giorni di Test di Sepang, conclusa oggi con il quarto tempo a pochi decimi di distacco dal compagno di squadra Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questo pomeriggio i primi Test ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia). Nella terza ed ultima sessione di prove, tutti i piloti hanno cercato l’acuto al mattino – con temperature più miti e, conseguentemente, migliori condizioni della pista ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : analisi day-2. Dovizioso e Ducati gran connubio - Valentino Rossi bene ma non benissimo - Marquez con il misurino : Giornata rovente a Sepang (Malesia), sede della seconda giornata di Test della classe MotoGP. Sul tracciato malese le temperature sull’asfalto hanno superato i 60°C e chiaramente l’attività in pista ne ha risentito. Per questo non è semplice dedurre con esattezza cosa queste prove abbiano detto o cosa abbiano potuto dare ai team, tuttavia degli aspetti da considerare ci sono. Ducati OK – Se ieri il lavoro comparativo condotto ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “sul telaio della nuova Ducati abbiamo ancora dubbi. Petrucci? Non gli nascondo nulla” : Il pilota forlivese ha commentato il secondo giorno di test a Sepang, chiuso con il terzo tempo dietro a Viñales e Rins Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito oggi il proprio programma di sviluppo a Sepang (Malesia) nel secondo di tre giorni di test ufficiali MotoGp. AFP/LaPresse In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell’aria e 60 sull’asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci ...