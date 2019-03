Uomini e Donne | Andrea Dal Corso spiazza tutti | “Sono fidanzato!”

lanostratv

(Di sabato 9 marzo 2019)Dalfidanzato? La confessione dopo il confronto aSta facendo il giro dii social un video in cuiDal, ex corteggiatore di Teresa Langella a, ha fatto delle rivelazioni davveronti soprattutto per i telespettatori del dating sentimentale di Maria De Filippi. In queste settimane continuano non placarsi le polemiche nei confronti dell’imprenditore vinicolo che ha detto ‘NO’ a Teresa durante lo speciale de La Scelta ma, adesso, potrebbe scatenarsi una nuova bufera:Dalè fidanzato? Special guest in una serata, l’ex tentatore di Temptation Island ha dichiarato di essere impegnato:“Sono fidanzato, sono stato oggi lei!”Il suo cuore è occupato o è stato detto come ‘rimedio’ per tenere a bada le fan pronte a saltargli addosso? Molti sostengono chee ...

francescacheeks : Auguri a tutte le bambine, alle ragazze, alle donne, che oggi e ogni giorno lottano per la parità ??????. Auguri agli… - lxznr : Lo dico spesso: l’unica cosa che noi uomini sappiamo fare meglio delle donne, chiaramente generalizzando, è parcheg… - NadiaToffa : Buongiorno a tutti! Come col capodanno non festeggio la festa delle donne. Tutti i giorni può essere capodanno così… -