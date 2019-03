Spazio | misurata la massa della Via Lattea grazie a un duo d’eccezione

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Misurare laVianon è così semplice: non possiamo metterla su una bilancia cosmica, né siamo in grado di averne una visione completa, dal momento che il nostro pianeta insieme a tutto il Sistema solare fa partegalassia. Gli astronomi sono però riusciti ad aggirare l’ostacoloa un duo: il telescopio spazialeNasa Hubble e il satellite dell’Esa Gaia.Combinando i dati delle due missioni – riporta Global Science – è stato possibile arrivare a stimare, con precisione sorprendente, lanostra galassia: 1.5 trilioni di masse solari, dove unasolare è appunto ladel nostro Sole.Stime precedenti avevano attribuito alla Viaunache oscillava tra 500 miliardi e 3 trilioni di masse solari, un’incertezza legata all’ingrediente più ineffabilenostra galassia e dell’intero universo, ...

