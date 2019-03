Pesanti patch del day one per The Division 2

eurogamer

(Di sabato 9 marzo 2019) L'attesissimo The2 di Ubisoft si trova a pochissimi giorni che lo separano dal lancio ormai, per cui tanto vale preparasi al meglio così che sia tutto pronto per iniziare a giocare.Ebbene dovete sapere, riporta Eurogamer.net, che sarà necessario scaricare un'importantedel day one per il gioco.Su PS4 si parla di circa 90 GB da scaricare, mentre su Xbox One lane pesa circa 50. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina di supporto ufficiale di Ubisoft, nella quale gli utenti che hanno acquistato l'edizione fisica del gioco sono avvisati della necessità di un aggiornamento del sopracitato peso, da fare il giorno del lancio.Leggi altro...

