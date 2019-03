«Maurizio Cattelan – Be right back» | storia dell’invisibile che voleva diventare altro

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Be, «torno subito». Quando Maura Axelrod si è trovata a scegliere un titolo che potesse suggellare il suo documentario su, il pensiero è tornato alle prime provocazioni dell’artista padovano. Al giorno in cui, incapace di scegliere cosa esporre alla Galleria Neon di Bologna, decise di chiudere la porta che avrebbe dovuto condurre alla sua sezione, appiccicarvi sopra un cartello, una di quelle insegne banali che troneggiano sulle piccole botteghe di città, e impedire ai clienti di varcarne la soglia. Nessuno avrebbe potuto vedere cosa la stanza dicontenesse. E, nell’attesa trepidante dei curiosi, l’artista ebbe la sua prima vittoria. Quel Torno subito, nel 1989, si trasformò in arte, dando inizio ad una delle carriere più prolifere e discusse della scena contemporanea., Be, Be...

