Kean fa i Ronaldo | CR7 a riposo per l’Atletico

Serie A - Juve-Udinese 4-1 : Kean strepitoso - doppietta! Ronaldo in panchina : Una doppietta per mostrare al mondo quanto ormai sia maturo e per mettere in difficoltà Allegri . L'attaccante sblocca il match al primo pallone giocato, poi raddoppia con un tocco di punta che beffa ...

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Kean si traveste da Ronaldo - la Juve asfalta l’Udinese : poker bianconero allo Stadium : Vittoria facile della Juventus sull’Udinese nell’anticipo del venerdì della 27ª giornata di Serie A: ottima prova dei bianconeri, adesso con la testa all’Atletico Madrid Massimiliano Allegri non può che ritenersi soddisfatto, nel giorno in cui si celebra la festa della donna, per l’ottima prestazione della sua Juventus nell’anticipo del venerdì della 27ª giornata di Serie A. La squadra bianconera ha ospitato ...

Juventus-Udinese formazioni : fuori Ronaldo - c’è Kean? : JUVENTUS UDINESE formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Udinese, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Sfida in programma venerdì sera, Allegri potrebbe decidere di puntare forte su una Juventus completamente rivoluzionata. Spazio al 4-4-2. In porta spazio a Perin, mentre in difesa potrebbero trovar […] More