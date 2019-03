Cinque gli italiani in pista | su Rossi maggiori speranze

ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2019) Il circuito di Losail ospita il primo GP, il via e' in programma domani alle 18. Lo spagnolo Marc Marquez - vincitore del Motomondiale 2018 - e' dato per favorito dai media ma Valentino, ormai 40enne, a dispetto dell'eta' sembra particolarmente in forma e destinato a lottare per ottenere il primo posto. Ma chi sono gliin gara in questa gara del motomondiale? Il nove volte vincitore del MotoGP (compresi i titoli vinti nelle classi 125,250 e 500) Valentinoe' ovviamente il nome piu' noto tra quelli dei nostri connazionali in gara.Il numero 46, che attualmente corre a bordo di una Yamaha, ha vinto per ben quattro volte la gara in Qatar, 89 gran premi nella massima gategoria e 115 comprese quelle inferiore. Al fianco di, c'e' poi Andrea Dovizioso, a bordo di una Ducati. Il classe 1986 e' stato vincitore lo scorso anno del MotoGP del Qatar, che rappresenta una ...

forza_italia : Abbiamo affidato alle donne cinque ruoli apicali nelle istituzioni. Gli altri parlano, noi facciamo! Auguri a tutt… - TgrVeneto : #Verona 18 #rapine 11 #furti compiuti tra la bassa veronese, mantovana e padovana. Cinque gli uomini #arrestati dai… - Linkiesta : Gli sbarchi non si sono fermati, anzi quelli “fantasma” sono in aumento. I porti non sono chiusi e non ha mai dato… -