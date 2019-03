Atletico | 1-0 al Leganes | Morata a riposo

Atletico Madrid-Leganes 1-0 : Il gol di Saúl Ñíguez, subentrato dalla panchina, nei primi 5 minuti del secondo tempo, 50°, è stato sufficiente per dare la vittoria all'Atletico Madrid contro il Leganes. Il match, infatti, si è ...

Liga - l'Atletico Madrid batte il Leganes : decide Saul su rigore : Getty Images Liga, Atletico Madrid - Leganes: la cronaca della partita I piani partita dei rispettivi allenatori sono chiari fin dall'inizio. Simeone chiede ai suoi di cercare di sbloccare il match ...

L’Atlético Madrid è pronto per la Juve : 1-0 in casa contro il Leganés : L’Atlético Madrid è pronto per la Juve: 1-0 in casa contro il Leganés Data cerchiata in rosso per tutti i tifosi bianconeri e non solo. Martedì si sfidano due delle principali pretendenti al maggior titolo europeo: l’Atlético Madrid e la Juventus. Proprio la formazione colchonera partirà con i vantaggi del pronostico, forte del 2-0 inflitto in casa alla squadra dell’acerrimo rivale, CR7. Nell’ultimo match prima ...

Atletico Madrid - Simeone : «Turnover con il Leganes? Non siamo messi come la Juve» : Madrid - Niente turnover per Atletico Madrid. Nella sfida di Liga contro il Leganes, Diego Pablo Simeone metterà in campo i migliori, nonostante l'imminente impegno di Champions contro la Juventus : "...