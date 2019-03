20 giorni a Brexit | oppure no

Brexit - panico nella Manica : tra scioperi dei doganieri e merci bloccate da giorni : La data prevista per la Brexit è il 29 marzo, ma alcuni effetti di quello che accadrà da quel giorno a seguire sono già tangibili oggi. Ne sanno qualcosa le aziende che stanno tentando di muovere le merci attraverso la Manica, che sia via mare o utilizzando il tunnel sottomarino. Una sorta di effetto domino sta rendendo sostanzialmente più lento e al contempo più costoso il trasporto delle merci. Tutto è iniziato, a quanto pare, da uno ...

Banche - a giorni decreto legge su Gacs e Brexit : Lo riferiscono fonti vicine al dossier mentre il ministero dell'Economia, contattato da Reuters, non ha commentato.

Brexit - tre voti in tre giorni : May prepara il rinvio : La data ufficiale del Leave, fissata al 29 marzo , che di fatto sancisce l'addio tra Londra e Bruxelles, si avvicina a grandi passi. Le trattative per sbloccare la situazione invece procedono molto a ...

Tre voti in tre giorni per decidere il futuro della Brexit : Mancano soltanto 31 giorni alla Brexit , 29 marzo 2019, e dopo più di due anni di negoziati il futuro del Regno Unito è arrivato a una svolta: la premier britannica Theresa May ha annunciato che nella ...

Colpo di scena - Brexit potrebbe essere revocata a giorni : ... per via del caos e delle conseguenze deleterie che avrebbe per gli affari commerciali e l'economia. 'Come parlamentare posso semplicemente dire che mi è chiaro che c'è un' ampia maggioranza nella ...

844 giorni di Brexit - cosa è successo : Stasera la Camera dei comuni voterà l'accordo della premier Theresa May sulla Brexit, che molto probabilmente verrà respinto. I giornali britannici oggi hanno provato a stimare i voti contrari: per il Guardian saranno circa 200, per il Telegraph 229. Il voto di oggi rischia di entrare nei libri di s

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...

L’ora della verità a 73 giorni dalla Brexit : C’è bisogno che qualcuno intervenga nel caos politico britannico. In un certo senso è meglio che lo facciano gli elettori, in un modo o nell’altro. Leggi